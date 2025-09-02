Donald Trump militarizará Chicago: "Es la ciudad más peligrosa del mundo"

El Presidente Donald Trump adelantó que analiza el despliegue de fuerzas militares en Chicago, ciudad a la que calificó como la más insegura en el mundo. Qué dijo el gobernador de Illinois.

Donald Trump , el presidente de los Estados Unidos, aseguró que " Chicago es, de lejos, la ciudad más peligrosa del mundo " y habló de la posibilidad concreta de resolver el problema a través de poner a los militares en las calles para acabar con la delincuencia de manera rápida. " Chicago volverá a ser seguro ", manifestó Trump.

El presidente de Estados Unidos afirmó que el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker , "necesita ayuda" luego de asegurar que solo el fin de semana pasado hubo un saldo de 54 víctimas por tiroteos en la ciudad estadounidense y ocho de esas personas murieron.

En tanto, el gobernador de Illinois ya negó la posibilidad de que se realice el plan que tiene en mente Trump. " No hay ninguna emergencia que justifique que el presidente de los Estados Unidos despliegue la Guardia Nacional desde otros estados o envíe militares en servicio activo dentro de nuestras propias fronteras", dijo hace un par de días Pritzker, y en conferencia de prensa fue directo y contundente: “Señor presidente, no venga a Chicago. No lo queremos ni lo necesitamos aquí ”.

Chicago no sería el primer sitio en el que Trump lanzaría el protocolo militar, ya que aplicó la ley en Los Ángeles y en Washington con el objetivo de que las fuerzas armadas actúen contra el crimen instalado en los distintos puntos del país.

Las facultades presidenciales con las que cuenta Donald Trump le permitirían enlistar la Guardia Nacional para ir contra los delincuentes de las regiones de su país. La directora del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan para la Justicia, Elizabeth Goitein, había manifestado sobre esta movilización militar del presidente de los Estados Unidos: "Sí, el presidente puede usar al Ejército como fuerza policial nacional, puede ser una herramienta de opresión muy poderosa, y por eso en este país tenemos un principio que se remonta a siglos atrás en contra del uso de los militares para la aplicación de la ley nacional".

A través de un decreto que firmó Trump, oficializó el uso de las "unidades especializadas" en la Guardia Nacional para poder luchar contra la delincuencia en las ciudades, que podrán responder cuando haya incidentes que necesiten del apoyo se la seguridad o la policía en los estados.

Brandon Johnson, el alcalde de Chicago, fue otro de los que se manifestó en contra de las medidas que implementará Trump: “Lo que este presidente está intentando hacer no solo es inconstitucional, sino que es una gran amenaza para nuestra democracia”.