Boric insistirá con la reforma tributaria en Chile

En un acto en La Moneda al cumplirse un año de su mandato, Boric emplazó a los ministros de su gabinete a estar permanentemente en el terreno y no perder contacto ni con los parlamentarios ni con las organizaciones sociales , informó la agencia de noticias Ansa.

"No piensen en la próxima elección, piensen en la próxima generación " les dijo, y agregó que "para ganar elecciones hay que hacer bien la pega (trabajo) y que la gente reconozca que hay un cambio en su calidad de vida", agregó.

Luego se refirió al rechazo en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma tributaria , un proyecto que puede ser reingresado por el Senado, donde el oficialismo no tiene mayoría.

Para el mandatario es muy relevante porque serviría, por ejemplo, para financiar la reforma de jubilaciones.

"Sin una reforma tributaria es muy difícil financiar una reforma de pensiones y la gente no puede seguir esperando. Hay chilenos que se están muriendo, gente que ha trabajado toda su vida y no tiene una pensión digna para vivir, no podemos seguir haciéndolos esperar", expresó el mandatario de 36 años, citado por el medio chileno El Mercurio.

"Vamos a insistir con la reforma tributaria con una estrategia que estamos conversando con el ministro (de Hacienda, Mario) Marcel", afirmó.

Por otro lado, respecto del cambio de gabinete que se concretó el viernes con el relevo de cinco ministros y ministras, dijo que se consideró "combinar una mejor gestión con ministros con experiencia" y personas con "vocación de servicio público pero que quizás no habían tenido oportunidad" de llegar a los lugares de decisión.

La Cámara de Diputados y Diputadas de Chile rechazó el miércoles en general la reforma tributaria, uno de los principales proyectos del programa del presidente, que la definió como un pilar para llevar adelante su agenda de Gobierno.

Con 73 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones, los legisladores rechazaron la propuesta, que necesitaba mayoría simple para su aprobación.

Dentro de las medidas que consideraba la reforma se encontraban beneficios para la clase media y aplicar un impuesto a la riqueza y otro a la renta.

Ahora al gobierno sólo le queda recurrir al apoyo del Senado o, de lo contrario, la reforma no podrá volver a ser discutida en el Parlamento por un año.