Lisa Cook, de la Fed, demandó a Donald Trump por intentar destituirla y crece la tensión

La gobernadora alegó que el presidente no tiene poder para despedirla, abriendo una disputa legal clave sobre la independencia del banco central de EEUU.

Lisa Cook presentó una demanda judicial tras el intento de destituirla por parte de Donald Trump.

La gobernadora de la Reserva Federal (Fed) , Lisa Cook , presentó una demanda judicial contra el presidente de EEUU , Donald Trump , tras su anuncio de destitución, alegando que el republicano carece de autoridad para accionar de esa manera. Cook sostiene que la ley federal limita la remoción de gobernadores de la Fed únicamente a casos de causa justificada.

Trump acusó a Cook de cometer fraude hipotecario en 2021 , un año antes de su ingreso al banco central estadounidense. En respuesta, la gobernadora aseguró que “no existen causas bajo la ley, y (Trump) no tiene autoridad” para destituirla, y sus abogados remarcaron que las “demandas de Trump carecen de cualquier proceso apropiado, base o autoridad legal”.

Este caso podría llegar a la Corte Suprema , donde decisiones recientes permitieron a Trump destituir funcionarios de otras agencias , aunque la Fed podría calificar para una excepción que proteja su autonomía frente a la Casa Blanca. La independencia del banco central es clave para la política monetaria y podría tener repercusiones globales. Tras el anuncio del presidente, el dólar mostró volatilidad frente a otras divisas.

Un vocero de la Fed indicó que la institución acatará cualquier decisión judicial. Mientras tanto, el caso plantea un desafío sin precedentes sobre los límites de la autoridad presidencial y la protección de la independencia del banco central estadounidense.

image La disputa podría llegar a la Corte Suprema y definir límites sobre la independencia del banco central.

Quién es Lisa Cook

Lisa Cook es una economista estadounidense y gobernadora de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. Fue nombrada por el expresidente Joe Biden en 2022 y forma parte del consejo de gobierno del banco central.

Cook tuvo una destacada carrera académica como profesora de economía, con investigaciones centradas en desarrollo económico, política monetaria, innovación tecnológica y desigualdad económica. Además, trabajó en políticas públicas y publicado numerosos estudios sobre economía financiera y crecimiento.

En la Fed, participa en la toma de decisiones sobre política monetaria, incluyendo tasas de interés y medidas para mantener la estabilidad financiera del país. Su rol independiente del poder ejecutivo es clave en el contexto del conflicto legal con Donald Trump.