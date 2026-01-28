Cayó un avión en la India: murieron cinco personas, entre ellas un funcionario cercano a Narendra Modi + Seguir en









Ocurrió en una zona rural del oeste de India cuando viajaba desde Mumbai a Baramati. No hubo sobrevivientes y aún se investigan las causas.

Restos del Learjet 45 que se estrelló en un campo abierto del oeste del país, sin dejar sobrevivientes.

Un avión privado que transportaba a un viceprimer ministro se estrelló en el oeste de la India y causó la muerte de las cinco personas a bordo. La aeronave, un Learjet 45 de operación privada, había partido desde Mumbai hacia Baramati cuando realizó un aterrizaje de emergencia en un campo abierto y se incendió tras el impacto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las imágenes difundidas por la televisión local mostraron una columna de humo elevándose desde los restos del fuselaje, mientras equipos de emergencia y fuerzas de seguridad acordonaban la zona. Hasta el momento, las autoridades no informaron las causas del accidente y confirmaron que se abrió una investigación para determinar qué ocurrió durante el vuelo.

India La aeronave había partido desde Mumbai con destino a Baramati cuando debió realizar un aterrizaje de emergencia. X: @NoticieroSLV Quién era el viceprimer ministro fallecido Entre las víctimas se encontraba Ajit Pawar, de 66 años, viceprimer ministro del estado occidental de Maharashtra. Pawar se dirigía a Baramati para participar de actividades de campaña vinculadas a una elección local cuando ocurrió la tragedia.

Además del funcionario, murieron dos de sus empleados y dos miembros de la tripulación, según indicó la Dirección General de Aviación Civil en un comunicado oficial. Pawar era el segundo funcionario electo de mayor rango en el gobierno estatal y una figura central dentro de la coalición gobernante alineada con el primer ministro indio, Narendra Modi.

india viceprimer ministro El viceprimer ministro de Maharashtra viajaba para participar de una actividad de campaña electoral. Repercusiones políticas El fallecimiento del viceprimer ministro generó un fuerte impacto en la política india, especialmente en Maharashtra, donde Pawar tenía una influencia significativa, en particular en la región azucarera y en el voto rural.

El primer ministro Narendra Modi expresó públicamente sus condolencias y destacó el rol del dirigente. “Su comprensión de los asuntos administrativos y su pasión por empoderar a los pobres y desfavorecidos también eran notables”, dijo Modi en X. “Su fallecimiento prematuro es muy impactante y triste. Condolencias a su familia y a sus innumerables admiradores”. Ajit Pawar Narendra Modi expresó su pesar por la muerte del viceprimer ministro y destacó su compromiso con el servicio público. Mientras avanzan las pericias técnicas para esclarecer el siniestro, el país permanece atento a los resultados de la investigación y al impacto político que deja la muerte de uno de los dirigentes más influyentes del oeste de la India.

Temas India

Avión