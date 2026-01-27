La "madre de todos los acuerdos": en qué consiste la alianza entre la Unión Europea e India + Seguir en









Ambas partes profundizarán sobre diversas áreas de interés, entre las que destacan autos, vinos y hasta material militar.

La UE e India llegan a un acuerdo histórico.

La Unión Europea e India formalizaron este martes el que denominaron como "la madre de todos los acuerdos" comerciales, que luego de dos décadas de negociaciones creará una zona de libre comercio de 2.000 millones de personas. El pacto tiene como objetivo proteger a ambas partes tanto de la competencia china como de los efectos de la guerra arancelaria que propone Estados Unidos.

"Este acuerdo traerá muchas oportunidades", celebró el primer ministro indio, Narendra Modi, mientras que la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, añadió en su cuenta de X: "Europa y la India han hecho historia hoy". Asimismo, comentó que "la UE espera beneficiarse del nivel de acceso más alto jamás concedido a un socio comercial en el mercado indio, tradicionalmente protegido", y que esto "representa alrededor del 25% del PBI mundial y un tercio del comercio internacional".

El anuncio llega además después de que la UE firmara el 17 de enero un acuerdo con el bloque sudamericano Mercosur tras más de 25 años de negociaciones, aunque el Parlamento Europeo remitió a la justicia del bloque el documento alcanzado con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para evaluar su legalidad, lo que suspendió su ratificación durante año y medio.

india-ue- Los detalles del acuerdo: autos, chocolates y material militar La reducción de los aranceles indios sobre las importaciones europeas permitirían a la UE ahorrar al año hasta 4.000 millones de euros (u$s4.750 millones de dólares).

En esa línea, las tasas del gigante asiático sobre los vehículos europeos pasarán del 110% al 10%, los del vino del 150% al 20% y los de la pasta o el chocolate, actualmente del 50%, se suprimirán por completo, según las autoridades europeas. Por su parte, India espera con este acuerdo fortalecer las exportaciones de textiles, joyería, piedras preciosas y productos del cuero, detalló Modi.

La UE e India también tienen previsto firmar el martes un acuerdo sobre la circulación de trabajadores temporales, el intercambio de estudiantes, investigadores y determinados profesionales, así como un pacto de seguridad y defensa. En este último punto, Nueva Delhi diversificó sus compras de material militar, alejándose de su proveedor histórico, Rusia, mientras que Europa intenta hacer lo mismo con respecto a Estados Unidos. Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), India podría superar a Japón y convertirse en la cuarta economía mundial, por detrás de Estados Unidos, China y Alemania. Y podría subir al podio antes de 2030, según su gobierno.