Se celebró el primer matrimonio igualitario en Chile

Los ahora cónyuges estuvieron acompañados por sus dos hijos, familiares y amigos, y a la salida de la ceremonia calificaron la nueva legislación como “un paso importante para el país”.

“Nos sentimos orgullosos y privilegiados de estar acá. Esperamos estar representando como corresponde a toda la comunidad, sabemos que es algo importante para todo Chile y es el inicio de un país que empieza a trabajar la igualdad", dijo Javier Silva.

Hermosa ceremonia de casamiento de Javier Silva y Jaime Nazar. Gracias por invitarnos. El .mp4

El Movilh, a través de su cuenta de Twitter, festejó la unión entre Javier y Jaime con un “¡Viva Chile! El matrimonio igualitario ya entró en plena vigencia”.

Minutos más tarde, se celebró el segundo matrimonio igualitario entre Consuelo Morales y Pabla Heuser, quienes dijeron que “estamos viviendo un sueño que no pensamos que íbamos a vivir”, luego de 17 años de relación.

“Ahora, nuestra hija Florencia deja de ser una hija ilegítima”, dijeron a la salida de la ceremonia.

La iniciativa de ley fue presentada en 2017 por la expresidenta Michelle Bachelet y luego de cuatro años de tramitación en el Congreso, en diciembre de 2021, fue promulgada por el presidente Sebastián Piñera.

La ley otorga a las parejas del mismo sexo todos y cada uno de los deberes y derechos que gozan los matrimonios heterosexuales.

Asimismo, la ley garantiza que no se discrimine a los individuos por su orientación sexual e identidad de género, para efectos de custodia de hijos o hijas, filiación y adopción, estén o no las parejas unidas en matrimonio y hubiesen tenido o no a sus hijos o hijas mediante fertilización asistida.

Además, se reconoce la maternidad y paternidad de mujeres y hombres trans en los certificados de nacimiento de sus hijos o hijas, e incluso se determinó que el orden de los apellidos de las parejas del mismo sexo será definido por los progenitores, y que en caso que no se alcance un acuerdo, el Registro Civil lo someterá a sorteo.

La ley también prevé pensiones para viudos o viudas, así como permisos laborales en caso de nacimiento de hijos o hijas.

De esta forma, Chile se convierte en el octavo país de América Latina en hacer posible el matrimonio igualitario, junto a Argentina, Brasil, Colombia, México, Uruguay, Ecuador y Costa Rica.