Elecciones en EEUU: uno a uno quiénes fueron los ganadores de los comicios en los seis estados

Con la sorpresa de Zohran Mamdani en Nueva York incluida, los demócratas se impusieron en la mayoría de los estados. Los resultados encendieron las alarmas en el entorno de Donald Trump.

Estados Unidos celebró este martes elecciones estatales y locales en seis estados , en una jornada que puso a prueba el clima político durante el segundo mandato de Donald Trump y anticipó el panorama de cara a las próximas elecciones legislativas .

En Nueva York , el demócrata Zohran Mamdani ganó con más del 50% de los votos , convirtiéndose en el alcalde más joven desde 1892 y en el primer musulmán en ocupar el cargo. El progresista, de 34 años , se impuso al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa , con el 80% del escrutinio completado.

El triunfo de Mamdani representó un golpe para el establishment político neoyorquino. Había vencido a Cuomo en las primarias demócratas con una campaña centrada en transporte gratuito , vivienda asequible y tiendas públicas con precios bajos , en un contexto marcado por el alto costo de vida.

En un acto en Queens , acompañado por Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez , el flamante alcalde afirmó: “ Nueva York no está en venta ”.

Su postura abiertamente socialista generó críticas de Donald Trump , quien lo tildó de “ comunista ” y prometió recortar fondos federales destinados a la ciudad. Por su parte, Cuomo , que buscaba regresar a la vida política tras su renuncia en 2021 , no logró superar el peso de los escándalos de acoso sexual que precipitaron su salida del gobierno estatal.

19-w-triunfo-de-Zohran-Mamdani-NY Zohran Mamdani ganó la alcaldía de Nueva York. Archivo

En Nueva Jersey, Mikie Sherrill hizo historia

En Nueva Jersey, la demócrata Mikie Sherrill se impuso al republicano Jack Ciattarelli, aliado de Trump, con un 57% de los votos frente al 43% de su rival, con el 67% del conteo oficializado.

La excongresista y piloto naval reemplazará al también demócrata Phil Murphy, convirtiéndose en la segunda mujer en ocupar la gobernación en 238 años.

“Voy a liderar con coraje y nunca olvidar a servicio de quién estoy”, escribió la dirigente de 53 años en su cuenta de X. Su victoria consolidó el control demócrata del estado y mejoró los márgenes que Kamala Harris había alcanzado en 2024 en los condados de Passaic, Union y Hudson.

Analistas interpretaron el resultado como un revés para Trump, que buscaba fortalecer su influencia en un territorio de tendencia demócrata.

Virginia eligió a la primera mujer gobernadora

En Virginia, la exagente de la CIA, Abigail Spanberger, ganó la gobernación con el 55% de los votos frente al 40% obtenido por la republicana Winsome Earle-Sears, cuando más de la mitad de las mesas ya estaban escrutadas.

“Virginia eligió el pragmatismo sobre el partidismo”, declaró Spanberger ante sus seguidores. Con 46 años, la nueva mandataria centró su campaña en el costo de vida, la desigualdad y el impacto de los recortes federales en un estado que cuenta con más de 300.000 empleados públicos.

Su triunfo devolvió el control del Ejecutivo a los demócratas y representó un importante impulso para el partido tras la reelección de Trump en 2024.

Ganadores en ciudades clave

En Cincinnati, el alcalde Aftab Pureval logró la reelección tras derrotar al republicano Cory Bowman, medio hermano del vicepresidente JD Vance. Pureval, de origen asiático, gobierna desde 2021 y obtuvo más del 80% de los votos en las primarias. Su victoria significó un nuevo golpe a los republicanos en un estado con fuerte presencia del oficialismo nacional.

Corey O Connor Corey O´ Connor ganó en Detroit. CEU

En Detroit, Mary Sheffield fue elegida alcaldesa, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo. La presidenta del Concejo Municipal obtuvo más del 50% de los votos frente a Solomon Kinloch Jr., y reemplazará a Mike Duggan, quien decidió no buscar un nuevo mandato después de tres períodos consecutivos.

En Pittsburgh, el demócrata Corey O’Connor se impuso al republicano Tony Moreno. Hijo del exalcalde Bob O’Connor, el nuevo jefe comunal derrotó en las primarias al entonces alcalde Ed Gainey y hasta ahora se desempeñaba como contralor del condado de Allegheny. Su llegada al poder asegura la continuidad del dominio demócrata en la ciudad.

Por su parte, en Atlanta, Andre Dickens fue reelegido con más del 50% de los votos, consolidando el control demócrata en la capital de Georgia.

El dirigente, que asumió en 2022, había sido concejal y lideró una organización tecnológica sin fines de lucro antes de llegar al Ejecutivo local.

Elecciones favorables al Partido Demócrata

La jornada electoral dejó un claro saldo: los demócratas mantuvieron o recuperaron posiciones estratégicas en las principales ciudades y estados del país, confirmando su fortaleza en los centros urbanos.

Mientras tanto, Donald Trump busca reafirmar su influencia política tras su regreso a la presidencia en un escenario cada vez más polarizado, donde el mapa local volvió a teñirse de azul en buena parte del territorio estadounidense.