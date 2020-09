Claver-Carone "Me ofrecí a ayudar a Argentina a ajustar su programa con el FMI"

Mauricio Claver-Carone: Estados Unidos lanzó esta candidatura para poder ayudar en la recuperación económica por la pandemia y asegurarnos de que la región no sufra otra década perdida. Esa es la razón. El presidente entiende, creo que mejor que sus antecesores, la importancia del barrio. Aunque tiene una visión de su país primero, la extensión natural de eso es el continente americano primero.

P: ¿Fue un error el ingreso de China al BID en 2008?

M.C.: No, fue un error que Estados Unidos no le prestara suficiente atención al BID. China juega un papel importante en el comercio internacional, pero es un país lejano a las Américas y controlado completamente por un Estado. Entonces lo que buscamos es cumplir el sueño del panamericanismo, que existe desde que antes que China fuera un poder económico. China nunca va a suplantar la relación entre los países de las Américas, pero sí va a rellenar vacíos existentes. ¡Y competitivamente eso es válido! No nos podemos enojar con China por eso, sino con nosotros mismos por haber dejado el vacío.

P: El BID presta anualmente unos 13.000 millones de dólares a la región. ¿Aumentará la presencia del Banco en la región?

M.C.: Por supuesto. Primero, incrementando el capital. La meta es que en la próxima Asamblea del BID, en marzo en Barranquilla, se vote esa capitalización. Segundo, movilizando más recursos del sector privado. Actualmente, por cada dólar que presta BID Invest moviliza 40 centavos, a mi gustaría que fueran cuatro. Y la pandemia nos da una gran oportunidad porque las empresas quieren regresar a las Américas y asegurarse la proximidad en las cadenas de abastecimiento. Y tercero, haciendo que las plataformas de cada país en las instituciones financieras internacionales sean conjuntas, algo que ya hablé con David Malpass (el presidente del Banco Mundial) y Kristalina Georgieva (la directora gerente del Fondo Monetario Internacional).

P: Su candidatura generó mucha resistencia.

M.C.: Todo lo contrario. Hay más consenso que en el pasado: en 2005, la primera vez que (el presidente saliente) Luis Alberto Moreno aspiró al cargo, sacó el 56% del voto de los accionistas y tuvo el apoyo de 20 de los 28 países de la región. Yo obtuve el 67% y el respaldo de 23. Esta elección ha recibido mucha atención por mi nacionalidad estadounidense. Ningún país criticó lo que propuse.

P: El voto es secreto, pero según la cancillería argentina se abstuvieron Argentina, Chile, México, Perú y Trinidad y Tobago. ¿Buscaban frenar la influencia de Trump?

M.C.: No creo que fuera la intención, ni me lo han expresado. Los países que se abstuvieron en la región lo hicieron porque consideraban una tradición que el BID fuera presidido por alguien de la región. Hablé con los presidentes Alberto Fernández, Sebastián Piñera, Carlos Alvarado, con el canciller de México, Marcelo Ebrard. Fueron conversaciones muy positivas. Les dije que vamos a hacer una gestión unificadora. Y el hecho de que el único punto de contienda fuera mi nacionalidad es buenísimo, porque es lo más fácil de dejar atrás.

P: Usted se dijo dispuesto a ayudar a Argentina a renegociar su deuda con el FMI. ¿Se lo pidió Fernández?

M.C.: No me lo pidió, se lo ofrecí. Porque el presidente Fernández no podrá llevar a cabo su gestión hasta que pueda desencadenarse de las deudas heredadas. Pudo negociar exitosamente con los acreedores privados y tengo la mejor voluntad para ayudar a ajustar el programa del FMI, que se hizo en 2018 en circunstancias muy diferentes. Va a ser una negociación bastante intensa, pero para toda la región es importante que Argentina pueda cerrar ese capítulo.

P: Si Trump pierde la reelección, ¿usted puede ser retirado del BID?

M.C.: Nunca en 70 años de instituciones financieras internacionales ha ocurrido algo así. Y me siento muy confiado en que tampoco pasará en esta ocasión.