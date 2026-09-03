Apple enfrenta una demanda por u$s2.700 millones tras el rastreo de sus aplicaciones

La demanda fue presentada ante el Tribunal de Apelación de la Competencia de Londres. Se produce tras años de escrutinio regulatorio sobre la función "Transparencia en el seguimiento de aplicaciones" de Apple.

La demanda, presentada ante el Tribunal de Apelación de la Competencia de Londres, se produce tras años de escrutinio regulatorio sobre la función "Transparencia en el seguimiento de aplicaciones" de Apple, que se lanzó en 2021.

La compañía Apple se enfrenta a una demanda en Londres por un valor de u$s2.700 millones, presentada en nombre de los desarrolladores de aplicaciones por sus normas de seguimiento de las plataformas. El fabricante de iPhone es acusado de abusar de su poder para imponer injustamente mayores restricciones a terceros .

La demanda, presentada este jueves ante el Tribunal de Apelación de la Competencia de Londres, se produce tras años de escrutinio regulatorio sobre la función "Transparencia en el seguimiento de aplicaciones" de Apple, que se lanzó en 2021.

La firma afirmó que introdujo esa función para permitir a los usuarios controlar si conceden ese permiso para rastrear su actividad en las aplicaciones y páginas web de otras empresas.

Sin embargo, los abogados que interpusieron la nueva demanda afirman que la función imponía requisitos más estrictos a los desarrolladores de aplicaciones de terceros que a los propios servicios de Apple, lo que otorgaba a su ecosistema publicitario una ventaja competitiva.

La antigua ejecutiva del área de Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido, Ann Pope , quien además lidera la demanda, sostuvo que la política de Apple "causó un perjuicio muy significativo a las empresas que dependen de Apple como 'guardián'".

La firma afirmó que introdujo esa función para permitir a los usuarios controlar si conceden ese permiso para rastrear su actividad en las aplicaciones y páginas web de otras empresas. Apple

"Esta acción es importante para proteger los derechos de las empresas británicas que dependen de Apple, para garantizar que las normas que aplica Apple sean justas y para compensar las pérdidas que han sufrido las empresas británicas", expresó Pope en un comunicado.

La función de Transparencia en el seguimiento de aplicaciones de Apple fue objeto de investigaciones en toda Europa, en particular en Alemania, donde la firma de la manzana acordó el mes pasado cambios en las normas sobre cómo los desarrolladores de aplicaciones pueden utilizar los datos personales para la publicidad dirigida.

La autoridad alemana de competencia había acusado a Apple de abusar de su poder de mercado, después de que Meta, propietaria de Facebook, junto con editores, anunciantes y desarrolladores de aplicaciones —cuyos modelos de negocio dependen del seguimiento publicitario— criticaran la herramienta. Los reguladores de Francia, Italia, Polonia y otros países también investigaron el marco de Transparencia en el seguimiento de aplicaciones.

Apple da inicio a la era John Ternus, con la inteligencia artificial como desafío central

John Ternus asumirá este martes como nuevo director ejecutivo de Apple, en una transición que pondrá fin a los 15 años de gestión de Tim Cook al frente de la compañía. Durante ese período, el valor de la empresa alcanzó los u$s4,6 billones, impulsado principalmente por la enorme popularidad del iPhone.

El cambio de conducción se produce en un momento especialmente desafiante para Apple. La expansión de la inteligencia artificial generó una transformación profunda en la industria tecnológica y la compañía tuvo dificultades para avanzar al ritmo de sus principales competidores.

Apple había prometido hace casi dos años nuevas funciones basadas en IA, pero su implementación sufrió distintos tropiezos. A comienzos de este año, la empresa presentó nuevos avances, entre ellos mejoras para Siri, y destacó una estrategia centrada en la privacidad y en la utilización cotidiana de esta tecnología.