El papa León XIV celebró este martes el memorándum de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán y expresó su deseo de que el proceso abierto por ambas partes permita poner fin al conflicto en Medio Oriente. El pontífice habló con periodistas en Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, donde valoró el avance de las conversaciones y pidió evitar un regreso a las hostilidades.
León XIV celebró el principio de acuerdo entre EEUU e Irán y pidió que "la guerra haya terminado de verdad"
Desde Castel Gandolfo, el pontífice valoró la vía diplomática y pidió sostener las negociaciones para evitar una nueva escalada bélica. La firma formal está prevista para el viernes en Suiza.
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“Gracias a Dios, al menos existe este memorándum que, según dicen, firmarán oficialmente el viernes”, sostuvo el jefe de la Iglesia Católica, al referirse al entendimiento preliminar entre Washington y Teherán. De todos modos, advirtió que todavía quedan puntos por resolver y remarcó que cualquier diferencia debe encauzarse mediante el diálogo.
“Siempre es mejor hacerlo mediante negociaciones y sin volver a la guerra”, afirmó León XIV. En esa línea, agregó: “El deseo es que verdaderamente sea una solución para la guerra, que la guerra realmente haya terminado y que podamos seguir adelante”.
El respaldo del Papa al diálogo entre Estados Unidos e Irán
La declaración del pontífice se conoció en medio de las gestiones para formalizar el acuerdo preliminar, cuya firma está prevista para el viernes en Suiza. A partir de ese paso, las partes abrirían una nueva etapa de conversaciones para definir los aspectos centrales de un entendimiento más amplio.
El memorándum aparece como el primer avance concreto después de meses de enfrentamientos que elevaron la tensión en Medio Oriente y golpearon a los mercados internacionales, especialmente por las dudas en torno al estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global.
León XIV insistió en que el acuerdo debe servir como punto de partida para una salida estable y no apenas como una pausa en el conflicto. Además, volvió a plantear la necesidad de avanzar hacia la eliminación de las armas nucleares y de atender las consecuencias sociales y económicas generadas por la guerra.
La postura de León XIV frente al conflicto
El Papa mantuvo durante los últimos meses una posición crítica frente a la escalada militar y cuestionó el uso de argumentos religiosos para justificar acciones bélicas. En distintas intervenciones públicas, llamó a rechazar la lógica de la guerra y defendió la búsqueda de soluciones diplomáticas incluso en los momentos de mayor tensión.
Su postura también marcó diferencias con sectores del gobierno estadounidense, que defendieron la ofensiva contra Irán con argumentos de seguridad nacional y referencias a la idea de “guerra justa”. León XIV, en cambio, sostuvo que el camino debe ser el diálogo y remarcó que la paz no puede construirse sobre amenazas ni sobre el uso de la fuerza.
El acuerdo entre Estados Unidos e Irán todavía mantiene interrogantes centrales. Entre ellos aparecen el futuro del programa nuclear iraní, el eventual regreso de inspecciones internacionales, la reapertura plena del estrecho de Ormuz y el alcance de una posible flexibilización de sanciones económicas.
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El acuerdo llega después de meses de enfrentamientos que alteraron el equilibrio geopolítico de Medio Oriente y provocaron fuertes tensiones en los mercados energéticos internacionales. Entre los puntos que evalúa el consenso figuran los siguientes:
- 60 días para negociar la paz definitiva. El pacto anunciado es preliminar. Tras la firma prevista en Suiza, ambas partes iniciarán un período de 60 días para negociar un acuerdo permanente que cierre formalmente el conflicto y resuelva los temas más sensibles;
- Cese de las hostilidades. EEUU e Irán acordaron un alto el fuego permanente y el fin de las operaciones militares en todos los frentes de guerra abiertos;
- Reapertura del estrecho de Ormuz. Uno de los puntos más importantes. Su cierre disparó los precios de la energía y afectó al comercio internacional;
- El programa nuclear iraní queda bajo negociación. Irán aceptaría congelar durante 20 años las actividades vinculadas a su programa nuclear militar, entregar parte de su uranio enriquecido y permitir nuevamente inspecciones internacionales. Sin embargo, los detalles definitivos serán negociados durante los próximos dos meses;
- Posible levantamiento de sanciones. El acuerdo contempla la liberación de activos iraníes bloqueados en el exterior y la flexibilización de sanciones económicas impulsadas por EEUU y aliados europeos;
- El Líbano como el punto más conflictivo. El texto incluye el cese de las hostilidades, pero Israel se resiste a detener completamente sus operaciones militares en el sur del país y en Beirut, lo que genera dudas sobre la implementación efectiva del acuerdo;
- Persisten dudas sobre la seguridad en Ormuz. Aunque el acuerdo prevé reabrir la navegación, navieras y aseguradoras advierten que todavía existen minas, riesgos de seguridad y falta de garantías para retomar el tránsito normal de buques comerciales;
- El mercado reaccionó con optimismo. La noticia provocó una caída del precio del petróleo y una mejora en los mercados financieros, especialmente en sectores vinculados al transporte, el turismo y el comercio internacional;
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