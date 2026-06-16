León XIV celebró el principio de acuerdo entre EEUU e Irán y pidió que "la guerra haya terminado de verdad"

Desde Castel Gandolfo, el pontífice valoró la vía diplomática y pidió sostener las negociaciones para evitar una nueva escalada bélica. La firma formal está prevista para el viernes en Suiza.

El papa León XIV habló sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán desde Castel Gandolfo.

El papa León XIV celebró este martes el memorándum de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán y expresó su deseo de que el proceso abierto por ambas partes permita poner fin al conflicto en Medio Oriente. El pontífice habló con periodistas en Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, donde valoró el avance de las conversaciones y pidió evitar un regreso a las hostilidades.

“Gracias a Dios, al menos existe este memorándum que, según dicen, firmarán oficialmente el viernes ”, sostuvo el jefe de la Iglesia Católica, al referirse al entendimiento preliminar entre Washington y Teherán. De todos modos, advirtió que todavía quedan puntos por resolver y remarcó que cualquier diferencia debe encauzarse mediante el diálogo.

“Siempre es mejor hacerlo mediante negociaciones y sin volver a la guerra” , afirmó León XIV. En esa línea, agregó: “El deseo es que verdaderamente sea una solución para la guerra, que la guerra realmente haya terminado y que podamos seguir adelante”.

El estrecho de Ormuz es una vía clave para el comercio mundial de petróleo.

La declaración del pontífice se conoció en medio de las gestiones para formalizar el acuerdo preliminar, cuya firma está prevista para el viernes en Suiza. A partir de ese paso, las partes abrirían una nueva etapa de conversaciones para definir los aspectos centrales de un entendimiento más amplio.

El memorándum aparece como el primer avance concreto después de meses de enfrentamientos que elevaron la tensión en Medio Oriente y golpearon a los mercados internacionales, especialmente por las dudas en torno al estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global.

León XIV insistió en que el acuerdo debe servir como punto de partida para una salida estable y no apenas como una pausa en el conflicto. Además, volvió a plantear la necesidad de avanzar hacia la eliminación de las armas nucleares y de atender las consecuencias sociales y económicas generadas por la guerra.

La postura de León XIV frente al conflicto

El Papa mantuvo durante los últimos meses una posición crítica frente a la escalada militar y cuestionó el uso de argumentos religiosos para justificar acciones bélicas. En distintas intervenciones públicas, llamó a rechazar la lógica de la guerra y defendió la búsqueda de soluciones diplomáticas incluso en los momentos de mayor tensión.

Su postura también marcó diferencias con sectores del gobierno estadounidense, que defendieron la ofensiva contra Irán con argumentos de seguridad nacional y referencias a la idea de “guerra justa”. León XIV, en cambio, sostuvo que el camino debe ser el diálogo y remarcó que la paz no puede construirse sobre amenazas ni sobre el uso de la fuerza.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán todavía mantiene interrogantes centrales. Entre ellos aparecen el futuro del programa nuclear iraní, el eventual regreso de inspecciones internacionales, la reapertura plena del estrecho de Ormuz y el alcance de una posible flexibilización de sanciones económicas.

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El acuerdo llega después de meses de enfrentamientos que alteraron el equilibrio geopolítico de Medio Oriente y provocaron fuertes tensiones en los mercados energéticos internacionales. Entre los puntos que evalúa el consenso figuran los siguientes: