Cómo es el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, la cárcel de Nueva York donde Maduro quedó recluido tras ser capturado por la DEA

Denunciada por condiciones “inhumanas”, la prisión federal de Brooklyn aloja a presos de alto perfil y recibió a Maduro, acusado de narcoterrorismo y tráfico de drogas.

El Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn es la única prisión federal de Nueva York y alberga a más de 1.600 reclusos.

El Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn recibió este sábado a Nicolás Maduro , capturado en Caracas y trasladado a Nueva York , donde enfrentará cargos por conspiración narcoterrorista, importación de cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos , delitos por los que podría ser condenado a prisión perpetua.

Tras aterrizar en el aeropuerto de Stewart, el líder venezolano fue trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una cárcel federal de máxima seguridad ubicada en el barrio de Sunset Park. El establecimiento es conocido por albergar a detenidos de alto perfil y por las reiteradas denuncias sobre las condiciones de encierro.

El MDC de Brooklyn está ubicado en el barrio de Sunset Park, al sur de Nueva York, y es la única prisión federal de la ciudad. Fue construida en la década de 1990 para aliviar el hacinamiento del sistema penitenciario y hoy aloja a más de 1.600 reclusos , en su mayoría acusados de delitos federales graves que esperan juicio o sentencia.

La cárcel de Brooklyn fue denunciada en 2019 por imponer condiciones de detención calificadas como “inhumanas”.

Tras el cierre del complejo penitenciario federal de Manhattan en 2019, luego de la muerte por suicidio de Jeffrey Epstein , el MDC quedó como el único centro correccional federal que sirve a toda la ciudad de Nueva York.

Nicolás Maduro fue capturado durante un operativo militar en Caracas durante la madrugada del sábado y, horas después, trasladado a Estados Unidos. El lunes deberá presentarse ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, donde comenzará formalmente el proceso judicial en su contra.

Nicolas Maduro detenido en NY Nicolás Maduro fue trasladado al MDC de Brooklyn tras ser capturado en Caracas y enviado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.

Por qué el MDC de Brooklyn es una de las cárceles más temidas de Estados Unidos

El centro penitenciario ganó fama internacional no solo por el perfil de sus internos, sino también por el trato que reciben. En 2019 fue señalado por imponer condiciones consideradas “inhumanas”, lo que llevó a organismos de derechos humanos y abogados defensores a denunciar fallas estructurales, falta de servicios básicos y un régimen de encierro extremo.

Según medios internacionales, la prisión llegó a ser apodada “el infierno en la tierra” por exdetenidos y defensores legales, una reputación que aún hoy persiste.

El establecimiento fue descrito como “repugnante” y con condiciones “horribles”, y es conocido por su insalubridad, la falta crónica de personal, episodios de violencia entre reclusos y reiterados cortes de energía.

Qué presos de alto perfil están detenidos en la cárcel donde estará Nicolás Maduro

En la instalación donde Maduro aguardará juicio se encuentran actualmente los narcotraficantes mexicanos Rafael Caro Quintero, uno de los jefes del extinto Cártel de Guadalajara, e Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa.

Zambada García ya estuvo alojado en el MDC mientras esperaba juicio por cargos de asesinato y narcotráfico.

Otro de los internos de relevancia es Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, quien enfrenta cargos por conspiración de crimen organizado y tráfico sexual.

Denuncias por condiciones inhumanas en la prisión federal de Brooklyn

El MDC volvió a quedar en el centro de la polémica tras las denuncias de Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual, quien a través de sus abogados describió las condiciones de detención como “asombrosamente espantosas” y las calificó de “inhumanas, crueles y degradantes”.

“Es un lugar muy difícil para ser recluso”, sostuvo ante la Justicia el abogado de Sean “Diddy” Combs, Marc Agnifilo, a finales de 2024, al advertir que su defendido tendría serias dificultades para preparar su juicio si permanecía detenido allí.

Por sus celdas también pasaron Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, así como figuras del espectáculo vinculadas a causas judiciales de alto impacto.

luigi-mangione.webp Luigi Mangione estuvo detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn mientras era investigado por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare.

La violencia dentro del penal es una amenaza constante: en junio de 2024, un recluso fue apuñalado fatalmente y, un mes después, otro interno murió durante una pelea.

La prisión cuenta con guardias armados, sistemas de vigilancia electrónica y estrictos protocolos de seguridad para evitar fugas o ataques. Las visitas están severamente restringidas y los detenidos considerados más peligrosos permanecen prácticamente aislados del mundo exterior.

Estos internos son alojados en la Unidad de Vivienda Especial, conocida como 9-Sur o SHU, donde, según fuentes citadas por CNN, los reclusos cuentan con apenas 1,5 metros cuadrados para moverse.

Un corte de energía ocurrido en 2019 dejó a los prisioneros durante una semana en casi total oscuridad y con temperaturas gélidas, lo que derivó en una investigación del Departamento de Justicia y un acuerdo por u$s10 millones para compensar a 1.600 reclusos afectados. Según la demanda, los internos estuvieron confinados durante días en celdas con inodoros averiados y condiciones insalubres.

MADURO CAPTURADO Ghislaine Maxwell denunció a través de sus abogados las “condiciones asombrosamente espantosas” dentro del MDC de Brooklyn.

Qué cargos enfrenta Nicolás Maduro y cuánto tiempo podría pasar preso en EEUU

Nicolás Maduro enfrenta cargos por conspiración narcoterrorista, importación de cocaína y posesión de armas de guerra. En caso de ser declarado culpable por la Justicia estadounidense, podría pasar el resto de su vida en una prisión federal.

Mientras avanza el proceso judicial, el líder venezolano permanecerá detenido en una de las cárceles más cuestionadas del sistema penitenciario de Estados Unidos, un escenario que vuelve a colocar al MDC de Brooklyn en el centro de la atención internacional.