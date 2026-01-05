Hackearon la cuenta de Edmundo González Urrutia y lanzaron una criptoestafa como la de $LIBRA + Seguir en









El perfil de X del líder opositor fue vulnerado tras subir un video. La Unidad Venezuela ratificó el hecho y alertó sobre el fraude del token $LIBRE.

Edmundo González Urrutia fue hackeado por ciberestafadores.

En medio de la conmoción política que vive Venezuela, la cuenta oficial de X (ex Twitter) de Edmundo González Urrutia sufrió un hackeo que derivó en una estafa con criptomonedas. Aprovechando la atención mundial, los ciberdelincuentes publicaron un mensaje que comenzaba con retórica patriótica para luego invitar a los seguidores a invertir en un token fraudulento denominado $LIBRE.

Según la agencia Noticias Argentinas, el ataque informático fue confirmado oficialmente por la Plataforma Unitaria Democrática. A través de su cuenta @unidadvenezuela, la coalición opositora informó: "La cuenta de X del Presidente Edmundo González Urrutia fue hackeada luego de la publicación de un video el día de hoy a las 5 pm". Desde el espacio político aseguraron que "oportunamente se anunciará la recuperación de la cuenta".

El fraude: falsa proclama y billetera virtual El posteo apócrifo imitó el tono del dirigente, celebrando la "lucha contra la opresión" y la supuesta victoria sobre la dictadura. Sin embargo, el hilo culminaba con un pedido de dinero digital: "¡Únete a la lucha con $LIBRE... Contrato: 2TNREAPGr9UGF1UYcSrnhj5jZNSpU4YudnBWhwvqDSFo", exponiendo una dirección de billetera virtual para captar fondos de usuarios desprevenidos.

Modus operandi: del "Coin de Milei" a Venezuela El ataque sigue un patrón similar al sufrido recientemente por otras figuras políticas, donde se secuestran cuentas de alto perfil para promocionar "memecoins" y realizar una estafa de salida rápida (pump and dump).

El gancho: el tuit comenzaba con frases emotivas: "Hoy nos liberamos de las cadenas... los vientos de libertad soplan fuerte en nuestra tierra".

La estafa: inmediatamente después, solicitaban la compra del activo digital bajo la premisa de ser "el símbolo de la independencia". Impacto: al momento de la captura, el mensaje falso ya acumulaba 190 mil visualizaciones, lo que eleva el riesgo de que seguidores hayan caído en la trampa financiera. Expertos en ciberseguridad advierten que ningún líder político solicita fondos mediante tokens recién creados en redes sociales y recomiendan no interactuar con el contrato publicado.