Quién es Alvin Hellerstein, el juez de 92 años que decidirá el futuro de Nicolás Maduro en la Justicia de EEUU

El juez federal que deberá intervenir en la causa contra Nicolás Maduro, en una imagen de archivo.

Alvin Hellerstein asumirá la conducción del juicio contra Nicolás Maduro en el Distrito Sur de Nueva York , donde el exmandatario venezolano enfrentará cargos por narcotráfico y narcoterrorismo , en un proceso de alcance internacional que también incluye a su esposa, Cilia Flores.

El juez federal de 92 años fue designado tras el arresto de Maduro y encabezará la primera audiencia en Manhattan , una de las jurisdicciones más influyentes del sistema judicial estadounidense. La causa, abierta en 2020 , acusa al líder chavista de encabezar una red criminal que habría utilizado al Estado venezolano para introducir grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos durante más de dos décadas. De ser hallado culpable, podría enfrentar condenas de varias décadas de prisión.

Hellerstein integra el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, una corte que tramita de manera habitual causas vinculadas con seguridad nacional, terrorismo y criminalidad internacional. Nacido en Nueva York en 1933, se graduó en la Universidad de Columbia y sirvió entre 1957 y 1960 en el Cuerpo de Auditores Generales del Ejército de los Estados Unidos. Luego desarrolló una extensa carrera en el sector privado hasta que en 1998 fue nominado juez federal por el entonces presidente Bill Clinton.

En 2011 asumió el estatus de magistrado sénior , aunque continuó activo y al frente de expedientes complejos. Dentro del ámbito jurídico es reconocido por su enfoque metódico, su atención a las cuestiones probatorias y su manejo detallado de procesos de alto perfil.

A lo largo de su trayectoria, Hellerstein intervino en algunos de los casos más sensibles del sistema judicial estadounidense. Participó en las demandas derivadas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 , cuando permitió avanzar con un reclamo por u$s2.800 millones contra American Airlines y United Continental por fallas en los controles de seguridad.

También presidió el juicio iniciado por Mayimba Music contra Shakira y Sony Music, al considerar que “Loca” era una “copia ilegal” del tema “Loca con su Tiguere”, aunque solo condenó a la discográfica al sostener que la cantante desconocía el origen de la obra. En su juzgado pasaron además procesos contra Harvey Weinstein, Michael Cohen (exabogado de Donald Trump) y disputas financieras de gran impacto, como el caso Vicentín.

El vínculo con Venezuela y el caso Maduro

Hellerstein lleva actualmente el expediente contra Hugo Armando “Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia del chavismo, acusado de narcotráfico en el mismo tribunal donde será juzgado Maduro. El exgeneral se declaró culpable y su testimonio podría resultar clave en la causa.

Ahora, la asignación del caso Maduro coloca nuevamente a Hellerstein en el centro de un proceso histórico. El juez deberá conducir un juicio que combina acusaciones de narcoterrorismo, corrupción y delitos vinculados al terrorismo, y que se perfila como uno de los más relevantes de las últimas décadas en la justicia federal de Estados Unidos.

Juicio contra Nicolás Maduro: cuáles son los delitos que le imputan

La acusación tiene cuatro imputaciones principales:

Narcoterrorismo : Maduro habría usado el aparato estatal para facilitar el tráfico de drogas , aliándose con grupos como las FARC, el ELN, el Cartel de Sinaloa y los Zetas , además de proporcionar protección logística y pasaportes diplomáticos a narcotraficantes.

: Maduro habría usado el aparato estatal para , aliándose con grupos como las , además de proporcionar a narcotraficantes. Conspiración para importar cocaína : Se estima que entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente por Venezuela hacia EEUUq bajo su gobierno.

: Se estima que entre transitaban anualmente por Venezuela hacia EEUUq bajo su gobierno. Delitos con armas y artefactos destructivos : Incluye el uso de armamento militar para proteger las rutas del narcotráfico.

: Incluye el uso de para proteger las rutas del narcotráfico. Uso de la droga como "arma" contra EE.UU.: La fiscalía sostiene que Maduro buscó "inundar" el país con cocaína como parte de una estrategia de confrontación.

De acuerdo con las directrices federales de sentencia, los cargos por narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína contemplan penas mínimas de varias décadas y máximas de cadena perpetua, especialmente si las condenas se acumulan.

Quién es Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos que anunció los cargos contra Nicolás Maduro

Pam Bondi es la fiscal general de Estados Unidos desde enero de 2025 y fue la encargada de comunicar públicamente los delitos imputados a Nicolás Maduro, en el marco de la ofensiva judicial de la administración de Donald Trump contra el régimen venezolano. Abogada de 59 años y oriunda de Florida, fue confirmada por el Senado con 54 votos y asumió el cargo con la promesa de priorizar el combate al narcotráfico, el crimen transnacional y la seguridad nacional.

Antes de llegar al Departamento de Justicia, Bondi se desempeñó como fiscal general del estado de Florida entre 2011 y 2019. Durante ese período lideró investigaciones y juicios contra redes de narcotráfico vinculadas a cárteles latinoamericanos, además de causas por corrupción, fraude y crimen organizado. Su trayectoria incluye más de dos décadas dentro del sistema judicial floridano.

pam bondi

En su audiencia de confirmación ante el Comité Judicial del Senado, aseguró que buscaría “restaurar la confianza en el Departamento de Justicia combatiendo el crimen transnacional”, y remarcó la necesidad de una coordinación estrecha con agencias federales como la DEA. Ya en funciones, supervisa las causas federales abiertas desde 2020 contra Nicolás Maduro por conspiración para distribuir cocaína, narcoterrorismo y posesión de armas de guerra.

Bondi se consolidó como una de las voces más duras contra la dictadura venezolana dentro del trumpismo. Participó en audiencias sobre sanciones a Venezuela, respaldó el aumento de recompensas por la captura de altos dirigentes chavistas y quedó en el centro de la escena internacional tras anunciar los cargos contra Maduro, a quien Estados Unidos acusa de liderar una organización criminal transnacional.