El OIEA asegura que Corea del Norte está fortaleciendo su poder nuclear + Seguir en









El director del organismo Rafael Grossi ratificó que se detectó un incremento acelerado en las operaciones de Yongbyon, afectando tanto al reactor de 5 megavatios y la planta de reprocesamiento como al reactor de agua ligera y otros centros del enclave nuclear.

“En nuestras evaluaciones periódicas, hemos podido confirmar que se está produciendo un rápido aumento en las operaciones de la unidad de reprocesamiento, las operaciones del reactor de agua ligera y la activación de otras instalaciones además de Yongbyon”, confirmó Rafael Grossi.

En su visita de este miércoles a territorio surcoreano, el jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, alertó sobre el rápido progreso de Corea del Norte en la fabricación de armas atómicas, sumado a la posible apertura de un nuevo centro de enriquecimiento de uranio y al incremento de las operaciones en un complejo estratégico.

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El enriquecimiento de uranio se presenta como una ruta más eficaz que el uso de plutonio extraído de reactores para obtener material de grado militar. Al respecto, el director del organismo confirmó en Seúl que diversas áreas estratégicas de Yongbyon registraron una aceleración significativa en sus actividades: “Hemos podido confirmar que se está produciendo un rápido aumento en las operaciones de la unidad de reprocesamiento, las operaciones del reactor de agua ligera y la activación de otras instalaciones además de Yongbyon”.

“Todo ello apunta a un aumento muy serio de las capacidades de la RPDC en el ámbito de la producción de armas nucleares, que se estima en unas pocas docenas de ojivas”, agregó el títular de la OIEA, refiriéndose a Corea del Norte por su nombre oficial: la República Popular Democrática de Corea.

Rafael Grossi.jpg El jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. A su vez, Kim Jong-un, mandatario de Corea del Norte, reafirmó el mes pasado su intención de fortalecer sus capacidades atómicas “de forma permanente”. Según reportó la agencia oficial KCNA, Kim justificó esta postura durante la sesión de la Asamblea Popular Suprema al asegurar que “la realidad internacional actual” confirma que “solo la fuerza más poderosa garantiza la existencia, la paz y la dignidad de un Estado soberano”.

En su discurso, advirtió que continuarán afianzando su “estatus como Estado con armas nucleares” para contrarrestar con firmeza cualquier movimiento de las “fuerzas hostiles”, término que la retórica de Pionyang utiliza habitualmente para señalar a Estados Unidos y, de forma más severa, a Corea del Sur.

En paralelo, según explicó Grossi, el OIEA detectó la edificación de una estructura con rasgos idénticos a las salas de enriquecimiento de Yongbyon, cuya apariencia externa sugiere una notable ampliación de su capacidad productiva. Durante el consejo de gobernadores de este mes, el directivo detalló que este nuevo inmueble guarda similitudes con la planta de Kangson, otro enclave atómico estratégico situado en las proximidades de Pionyang. Un informe del CSIS publicado el lunes respalda las evaluaciones del organismo nuclear mediante el uso de satélites. El centro estadounidense indicó que las capturas de abril confirman la finalización de una instalación de enriquecimiento, la cual tendría la capacidad técnica para producir material destinado a armamento atómico La iniciativa de Corea del Sur para desarrollar submarinos de propulsión nuclear Respecto a la iniciativa de Corea del Sur para desarrollar submarinos de propulsión nuclear, Grossi anunció el inicio de conversaciones formales tras invitar a Seúl a trabajar junto al OIEA para mitigar cualquier riesgo de proliferación. El director subrayó que los reactores navales presentan una complejidad particular, dado que el combustible puede quedar fuera del alcance de las inspecciones durante las prolongadas misiones submarinas. "Es esencial que esta actividad no propicie la proliferación de armas nucleares", ratificó. Tras concretar acuerdos estratégicos con el presidente estadounidense Donald Trump el pasado noviembre, el mandatario surcoreano Lee Jae-myung logró el respaldo necesario para avanzar en la construcción de submarinos nucleares.