Corea del Norte produce material para fabricar entre 10 y 20 armas nucleares al año, según Seúl

El presidente surcoreano alertó que Pyongyang continúa ampliando su capacidad nuclear y avanza en el desarrollo de misiles balísticos de largo alcance.

El régimen norcoreano continúa produciendo material nuclear pese a las sanciones internacionales. Foto: AP

Corea del Norte produce actualmente material nuclear suficiente para fabricar entre 10 y 20 armas atómicas por año, afirmó este miércoles el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, quien alertó además sobre el avance sostenido del programa misilístico norcoreano y sus posibles consecuencias a nivel global.

El mandatario surcoreano realizó la advertencia durante una conferencia de prensa, en la que expuso la preocupación de Seúl por el crecimiento del arsenal nuclear de Pyongyang. “Incluso ahora, en Corea del Norte se siguen produciendo materiales nucleares suficientes para fabricar entre 10 y 20 armas nucleares al año”, aseguró Lee ante los periodistas, al tiempo que remarcó que el proceso continúa pese a las sanciones internacionales vigentes.

corea del norte misil japon Corea del Sur advirtió que Pyongyang podría fabricar hasta 20 armas nucleares por año. X: @RealTimeRating Avance nuclear y amenaza global Según explicó el presidente, el régimen norcoreano no solo incrementa su capacidad de producción de material nuclear, sino que también continúa perfeccionando su tecnología de misiles balísticos de largo alcance, diseñados para alcanzar el territorio continental de Estados Unidos. “En algún momento, Corea del Norte habrá conseguido el arsenal nuclear que cree necesario para mantener el régimen, junto con la capacidad de misiles balísticos intercontinentales capaces de amenazar no solo a Estados Unidos, sino al mundo en general”, advirtió.

Lee fue más allá y planteó un escenario de riesgo internacional en caso de que el país asiático supere sus propias necesidades estratégicas. “Y una vez que haya un excedente, saldrá al extranjero, más allá de sus fronteras. Entonces surgirá un peligro global”, sostuvo, aludiendo a la posible proliferación nuclear fuera del territorio norcoreano.

misil corea del norte 2023.jpg El presidente surcoreano pidió un enfoque pragmático frente a la amenaza nuclear norcoreana. Sanciones, disuasión y falta de diálogo De acuerdo con estimaciones de expertos, Corea del Norte ya cuenta con decenas de ojivas nucleares, desarrolladas a pesar de las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Pyongyang sostiene que su arsenal es una herramienta de disuasión frente a lo que considera una amenaza militar permanente por parte de Estados Unidos y sus aliados.

El régimen norcoreano reiteró en varias oportunidades que no renunciará a sus armas atómicas y se autoproclamó una potencia nuclear “irreversible”. En ese contexto, Lee Jae Myung pidió adoptar un enfoque pragmático para abordar el problema nuclear, aunque reconoció las dificultades. Desde que asumió la presidencia en junio, el mandatario surcoreano impulsó la reanudación del diálogo con el Norte, pero hasta el momento Pyongyang no respondió de manera favorable a estas iniciativas, profundizando la incertidumbre en la región.