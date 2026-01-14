Los líderes de Japón y Corea del Sur tocaron "Golden" de Huntrix de K-pop en un gesto simbólico

Sanae Takaichi y Lee Jae-Myung tocaron la batería en una cumbre en Nara, en una escena simbólica que reforzó el acercamiento bilateral y antecedió definiciones políticas clave.

La primera ministra japonesa Sanae Takaichi y el presidente surcoreano Lee Jae-myung tocaron la batería durante un receso de la cumbre bilateral en Nara.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi , y el presidente surcoreano, Lee Jae-Myung , protagonizaron un gesto de alto impacto simbólico al tocar la batería juntos durante una cumbre bilateral en Nara, en Japón , donde buscaron exhibir sintonía política y cultural en un contexto regional marcado por tensiones estratégicas y definiciones internas de peso en ambos países.

El episodio ocurrió el martes, durante un receso del encuentro oficial que se desarrolló en el marco del viaje de Estado del mandatario surcoreano. Las imágenes, difundidas este miércoles, mostraron a ambos líderes sonrientes, compartiendo una breve sesión musical que rápidamente se convirtió en un mensaje político.

Según informaron fuentes oficiales, fue Takaichi quien condujo el ensayo y le enseñó a tocar la batería a Lee. La primera ministra japonesa, conocida por su perfil ultraconservador y nacionalista, sorprendió al exhibir una faceta menos rígida: en su juventud integró una banda de heavy metal y es fanática de "Burn", de Deep Purple. Su destreza contrastó con los esfuerzos del presidente surcoreano por seguir el ritmo.

El encuentro informal se dio en medio de una agenda marcada por tensiones regionales y desafíos económicos compartidos.

Ambos interpretaron " Golden" , tema principal de Las guerreras K-Pop , la película más vista en la historia de Netflix y ganadora de premios Globo de Oro , y "Dynamite", de BTS. La escena sumó además un fuerte contenido simbólico, ya que se trató de música surcoreana ejecutada sobre una batería japonesa de la reconocida marca Pearl.

“Tocar la batería ha sido un sueño que tuve durante mucho tiempo , por lo que estoy especialmente agradecido a la primera ministra (Takaichi) por la atenta consideración”, escribió Lee en redes sociales. Luego añadió: “Así como Corea y Japón han respetado las diferencias de cada uno y se han adaptado al ritmo del otro, también han profundizado su cooperación. Espero que podamos acercarnos paso a paso”.

G-jNssCXQAAVUUq Los mandatarios interpretaron canciones de K-pop como símbolo de cooperación cultural entre ambos países.

Por su parte, Takaichi explicó el origen de la sorpresa: “Así que le preparé una sorpresa”, contó al recordar que Lee le había confesado ese deseo durante un foro asiático realizado en Corea del Sur en octubre pasado.

Un trasfondo político y económico clave

Más allá de la escena musical, la cumbre abordó cuestiones sensibles. Ambos países acordaron profundizar la cooperación en “seguridad económica”, en un momento en que Japón enfrenta nuevas restricciones chinas a la exportación de recursos críticos, como las tierras raras. El vínculo con Pekín atraviesa una etapa de tensión desde que Takaichi asumió el cargo en octubre de 2025 y advirtió que un eventual avance chino sobre Taiwán podría representar “una amenaza existencial” para Japón.

“A medida que el entorno estratégico que rodea a ambos países se torna cada vez más severo, las relaciones entre Japón y Corea y la cooperación entre ambos países adquieren cada vez mayor importancia”, sostuvo la primera ministra tras la cumbre. “El presidente Lee y yo confirmamos que Japón y la República de Corea deben trabajar juntos para desempeñar su papel en la promoción de la estabilidad regional”.

japon corea del sur (1) Japón y Corea del Sur buscan reforzar su relación bilateral en un contexto de tensiones regionales y desafíos estratégicos compartidos.

El gesto de cercanía con Japón también cobró relevancia luego de la reciente visita de Lee a China, la primera de un presidente surcoreano en nueve años, donde se mostró distendido junto a Xi Jinping. Ese viaje incluyó mensajes históricos sensibles que Seúl optó por relativizar en su versión oficial.

Popularidad en alza y elecciones anticipadas en Japón

En el plano interno, ambos líderes atraviesan momentos políticos favorables. Lee, que llegó al poder en junio, cuenta con un nivel de aprobación cercano al 60% tras haber albergado la cumbre de la APEC, mientras avanza el proceso judicial contra su antecesor, Yoon Suk-Yeol, para quien la fiscalía pidió esta semana la pena de muerte por liderar una “insurrección”.

En Japón, Takaichi registra índices de aprobación superiores al 78%. En ese contexto, un partido socio del Gobierno confirmó que la primera ministra convocará elecciones anticipadas para el 8 de febrero, con el objetivo de consolidar su liderazgo y reforzar la posición parlamentaria del Partido Liberal Democrático.