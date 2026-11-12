EEUU registró un récord de deportaciones en 2026: 483.200 expulsiones + Agregar ámbito en









Bajo la gestión Trump, el ICE registró la mayor cantidad de deportaciones de su historia durante el año fiscal 2026, con un incremento del 9% respecto del período anterior y casi medio millón de arrestos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó a 483.200 extranjeros en 2026. The Guardian

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportó a 483.200 extranjeros durante el año fiscal 2026, una cifra récord desde la creación del organismo hace 23 años. El número representa un aumento del 9% respecto del período anterior, cuando se contabilizaron 442.640 expulsiones, y un 78% más que en 2024, el último año completo de la presidencia de Joe Biden.

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El organismo también alcanzó un máximo histórico de detenciones, con 474.850 arrestos en los últimos 12 meses, aproximadamente el doble que el año anterior y más de cuatro veces el registro de 2024.

Según los datos difundidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las deportaciones de este período prácticamente igualaron las realizadas durante los tres años fiscales completos de la administración Biden entre 2022 y 2024, que sumaron 486.000.

El endurecimiento de la política migratoria de Trump Las cifras corresponden al año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2026. Solo durante ese mes, ICE realizó más de 48.000 detenciones y 44.000 deportaciones, mientras que en agosto había alcanzado otro récord mensual con 50.925 arrestos. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, celebró los resultados y destacó el trabajo de los agentes migratorios.

"Los patriotas del ICE trabajan incansablemente, día y noche, para hacer que Estados Unidos vuelva a ser un lugar seguro", sostuvo Mullin, quien atribuyó los números al liderazgo de Donald Trump. El funcionario afirmó que la agencia cuenta con capacidad para localizar y expulsar a extranjeros en situación irregular.

Sin embargo, las cifras difundidas no detallan cuántas de las personas detenidas tenían antecedentes penales, una distinción que otras administraciones solían incluir en sus reportes. El incremento de las expulsiones se enmarca en la ofensiva migratoria impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca, con operativos de detención a gran escala, mayores recursos para ICE y un endurecimiento de los controles. La estrategia generó cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y sectores opositores, que advirtieron sobre las condiciones de los arrestos, las deportaciones y el impacto de las medidas en las comunidades migrantes.