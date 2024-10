Cumbre de los BRICS: líderes del mundo se pronunciaron sobre los conflictos en Medio Oriente, Israel y Ucrania

" Evitar una escalada e iniciar negociaciones de paz (...) es crucial en el conflicto entre Ucrania y Rusia", pidió el mandatario desde Brasilia . El presidente de China, Xi Jinping , también pidió que "no haya una escalada de los combates" en Ucrania al momento de su intervención.

"La crisis de Ucrania se prolonga (...) Debemos adherirnos a los tres principios de que no haya desbordamiento del campo de batalla, no haya escalada de los combates y de no añadir leña al fuego", dijo Xi ante el presidente Putin y otros líderes.

Medio Oriente e Israel

"Gaza se ha convertido en el mayor cementerio de niños y mujeres del mundo. Esa insensatez se extiende ahora a Cisjordania y al Líbano", fustigó también el mandatario brasileño. "En un momento en que enfrentamos dos guerras que tienen el potencial de volverse globales, es esencial restaurar nuestra capacidad de trabajar juntos para lograr objetivos comunes".

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, pidió el miércoles a los países del grupo Brics que pongan fin a la guerra en Gaza y Líbano. Instó a que todos los miembros del grupo "utilicen todas sus capacidades colectivas e individuales" para frenar la escalada de violencia.

Diana Mondino ratificó que la Argentina no ingresará a los BRICS

La canciller Diana Mondino realizó una visita oficial a la India. Allí, mantuvo una reunión con Subrahmanyam Jaishankar, el canciller de dicho país, con el objetivo de afianzar las relaciones bilaterales. En su cuenta de la red social X (ex Twitter) Mondino fue clara sobre la posición del Gobierno en relación a los BRICS: "Ratificamos que Argentina no ingresará a los BRICS".

Sin embargo, realizó una aclaración respecto a la relación del país con los miembros del BRICS. "Dicho esto, nuestra relación comercial con cada uno de sus miembros a nivel individual, nunca ha sido mejor. La política exterior del Gobierno ha sido y seguirá siendo sumamente clara" remarcó.

Rusia financiará granjas de minería de Bitcoin en los países del BRICS

Rusia, a través del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y BitRiver, anunció que planea construir granjas de minería de Bitcoin en los países del bloque BRICS. Fue durante el Foro Empresarial de la organización de economías emergentes inicialmente Brasil, Rusia, Irán, China y Sudáfrica.

Recientemente, el presidente Putin firmó una ley para legalizar la minería en Bitcoin. La normativa establece que solo las personas jurídicas rusas y empresarios individuales registrados puedan minar.