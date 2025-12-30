Dinamarca pone fin a su histórico servicio de correo: PostNord deja de distribuir cartas luego de 400 años

La decisión, además, contempla la eliminación de más de 1.000 puestos de trabajo. Se trata de un proceso profundo de transformación.

Después de más de 400 años de actividad ininterrumpida, PostNord , la empresa postal de Dinamarca , resolvió dejar de distribuir cartas en todo el país. La decisión se inscribió en un proceso de transformación profunda impulsado por la digitalización de la sociedad danesa y contempló la eliminación de 1.500 puestos de trabajo , además del retiro de 1.500 buzones rojos de la vía pública.

Desde junio, la compañía avanzó con el desmontaje progresivo de los buzones instalados en distintas ciudades y pueblos .

El 10 de diciembre , cuando PostNord puso a la venta parte de ese mobiliario con fines solidarios, se produjo una respuesta masiva: cientos de miles de personas intentaron adquirir uno , con precios que oscilaron entre u$s230 y u$s300 , según el estado de conservación.

Con el fin del reparto tradicional, quienes deseen enviar correspondencia en papel deberán depositarla en quioscos comerciales , desde donde será trasladada y distribuida por la empresa privada DAO , tanto dentro del país como al exterior.

PostNord, en cambio, mantuvo activo el servicio de paquetería , un segmento que ganó peso de la mano del crecimiento sostenido del comercio electrónico .

La medida respondió al contexto particular de Dinamarca, considerada una de las naciones más avanzadas en términos de digitalización. El propio Estado utilizó portales electrónicos para la mayoría de los trámites, lo que redujo de manera drástica el intercambio de correspondencia física y la dependencia del correo tradicional.

En ese sentido, el vocero de la compañía, Andreas Brethvad, explicó: “Casi todos los daneses son totalmente digitales, lo que significa que las cartas en papel ya no cumplen la misma función que antes”.

El auge del comercio electrónico

Brethvad también remarcó que el cambio de hábitos fue determinante para la redefinición del negocio postal. “La mayoría de las comunicaciones llegan ahora a nuestros buzones de correo electrónico, y la realidad actual es que el comercio electrónico y el mercado de paquetería superan con creces al correo tradicional”, señaló, según consignó ANSA.

De este modo, PostNord cerró una etapa histórica y reorientó su actividad hacia los servicios que mejor reflejaron las nuevas formas de comunicación y consumo en la sociedad danesa.