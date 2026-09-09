Donald Trump escala la guerra comercial con Canadá: prohíbe importaciones y aplica aranceles de hasta 50%

Estados Unidos endureció las restricciones sobre productos canadienses y avanzará también sobre las compras estatales. Ottawa respondió con aranceles de hasta 50% sobre bienes estadounidenses y la tensión entre ambos socios comerciales vuelve a crecer.

La guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá sumó un nuevo capítulo . El presidente estadounidense, Donald Trump, endureció las medidas contra Ottawa con aranceles de hasta 50% sobre una serie de productos , prohibiciones a determinadas importaciones y nuevas restricciones para que empresas canadienses accedan a contratos públicos en Estados Unidos.

A partir del 15 de septiembre , productos canadienses como colchones, lanchas a motor y carros de golf quedarán alcanzados por un arancel del 50%. Además, desde el 29 de septiembre entrará en vigencia una prohibición de importación para distintas bebidas alcohólicas y algunos productos lácteos, entre ellos el suero de leche.

La decisión profundiza un conflicto que ya había escalado con la respuesta de Canadá. Ottawa puso en marcha aranceles sobre 27.600 millones de dólares canadienses en importaciones estadounidenses , con alícuotas de entre 15% y 50% que alcanzan productos como acero, aluminio, muebles, electrónicos, lácteos, pescado, mariscos y artículos de madera.

El enfrentamiento no se limita a los aranceles. Trump ordenó a la Administración de Servicios Generales (GSA), en coordinación con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, avanzar en el retiro de productos de origen canadiense de los programas de compras públicas federales .

Según el mandatario, esos programas representan más de u$s50.000 millones anuales en contrataciones públicas . Trump argumentó que las compañías estadounidenses no tienen un acceso equivalente al mercado canadiense, especialmente en compras gubernamentales y sectores considerados sensibles por Washington.

La presión también alcanzó al sector aeronáutico. Trump amenazó con intentar bloquear las ventas en Estados Unidos de la canadiense Bombardier Aviation si la compañía no traslada parte de su producción al país.

El enfrentamiento con Canadá no es solo por los aranceles, sino también por las empresas

Canadá responde y anticipa costos económicos

El primer ministro canadiense, Mark Carney, defendió la decisión de responder a las medidas estadounidenses, aunque reconoció que reducir la dependencia económica de Estados Unidos tendrá costos para Canadá. “Ese giro tendrá un costo.. Actuar siempre tiene un costo. Pero no se acerca al costo de quedarse inmóvil”, sostuvo Carney.

El mandatario canadiense también aseguró que su gobierno no busca profundizar la disputa, pero consideró necesaria la represalia para proteger la economía local. “No quiero que el conflicto se intensifique, porque eso no es constructivo, pero debemos aplicar estos aranceles para proteger a nuestros trabajadores, nuestras empresas y nuestras comunidades”, afirmó.

Las nuevas medidas marcan así otra escalada en la relación entre dos de los principales socios comerciales de América del Norte, luego del fracaso de las negociaciones bilaterales del mes pasado y con una creciente cantidad de sectores alcanzados por restricciones a ambos lados de la frontera.