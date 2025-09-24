Donald Trump criticó el regreso de Jimmy Kimmel: "Que se pudra en sus bajos índices de audiencia"

El presidente de Estados Unidos recurrió a su plataforma Truth Social para criticar la vuelta y aparentemente insinuar una posible acción legal contra la señal ABC.

Donald Trump reaccionó al regreso de Jimmy Kimmel Live! anoche (23 de septiembre) diciendo que ABC le dijo a la Casa Blanca que el programa había sido cancelado.

El presidente de Estados Unidos recurrió a su plataforma Truth Social aproximadamente una hora antes de que el programa regresara a la cadena después de su suspensión para criticar la medida y aparentemente insinuar una posible acción legal.

"No puedo creer que ABC Fake News le haya devuelto el trabajo a Jimmy Kimmel" , escribió. "¡ABC le informó a la Casa Blanca que su programa había sido cancelado! Algo pasó entre entonces y ahora porque su público se ha ido, y su 'talento' nunca estuvo ahí".

"¿Por qué querrían de vuelta a alguien que lo hace tan mal, que no es gracioso y que pone en peligro la cadena al representar una basura demócrata 99% positiva? Es otro brazo del Comité Nacional Demócrata y, que yo sepa, eso sería una importante contribución ilegal a una campaña".

Luego añadió, aparentemente refiriéndose al acuerdo que la cadena llegó a un acuerdo en su demanda por los comentarios del presentador de This Week , George Stephanopoulos, en 2024: "Creo que vamos a poner a prueba a ABC con esto. A ver qué tal. La última vez que fui tras ellos, me dieron 16 millones de dólares. Este parece aún más lucrativo . ¡Son unos auténticos perdedores! Que Jimmy Kimmel se pudra en sus bajos índices de audiencia".

Embed - Jimmy Kimmel Live on Instagram: "ON AIR" View this post on Instagram A post shared by Jimmy Kimmel Live (@jimmykimmellive)

La demanda previa de Donald Trump a la ABC

En marzo de 2024, Trump presentó una demanda por difamación en Florida contra ABC News y Stephanopolous. Ese mismo diciembre, llegaron a un acuerdo extrajudicial, pagando 15 millones de dólares a la biblioteca presidencial de Trump como contribución benéfica y 1 millón de dólares para sus honorarios legales, además de ofrecer una disculpa pública al presidente.

Jimmy Kimmel Live! fue suspendido el 17 de septiembre luego de los comentarios que Kimmel hizo en relación con el asesinato de Charlie Kirk dos noches antes, antes de que la empresa matriz de ABC, Disney, anunciara el 22 de septiembre que regresaría la noche siguiente.

Dos filiales conservadoras de ABC, Sinclair y Nexstar, dijeron que seguirían sin emitir el programa, y muchos de los aliados y partidarios de Trump reaccionaron con enojo ante la noticia de su regreso.