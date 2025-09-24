El irónico comentario de Jimmy Kimmel contra Donald Trump: "Puede que tenga que mostrar las listas Epstein"

La cadena ABC había decidido levantar su ciclo tras sus polémicos dichos sobre el asesinato de Charlie Kirk. En su regreso, el presentador apuntó contra la administración del republicano.

Jimmy Kimmel volvió a la televisión luego de que la cadena ABC decidiera levantar "indefinidamente" su programa Jimmy Kimmel Live a raíz de unos comentarios hechos sobre el asesinato del influencer Charlie Kirk. Tal fue la repercusión de los mismos que el mismo Trump celebró la suspensión del programa. El pasado martes, la estrella de la TV norteamericana regresó al aire y dejó un polémico mensaje contra el Presidente: "Puede que tenga que publicar los archivos Epstein para distraernos ahora".

Es que, en la previa del programa de este martes la vuelta de Kimmel parecía una batalla perdida. Sin embargo, ante la ola de reclamos de televidentes y de personalidades destacadas de la cultura y el espectáculo, ABC resolvió levantar la suspensión y el presentador pudo volver con su ciclo nocturno.

El regreso estuvo marcado por un tono emotivo. Kimmel abrió la emisión con un compilado de reacciones en medios de comunicación , donde incluso un conductor de CNN calificó la vuelta del programa como “ uno de los momentos más cruciales de la historia de la radiodifusión ”.

Luego, entre bromas, apareció en cámara junto a Guillermo Rodríguez, disfrazados de tigre y banana, antes de cambiarse para iniciar formalmente el show.

Los primeros minutos del programa estuvieron marcados por un monólogo político: “No sé quién tuvo unas 48 horas más raras, si yo o el director ejecutivo de Tylenol”, lanzó el presentador, en alusión a las acusaciones de Trump —refutadas por la OMS— que vinculaban el consumo del medicamento con posibles riesgos de autismo en embarazadas.

Durante la emisión, Kimmel agradeció el respaldo de figuras del espectáculo como Stephen Colbert, John Oliver, Conan O’Brien, James Corden, Jay Leno, Howard Stern y David Letterman. Y sorprendió al reconocer el apoyo de voces conservadoras: “Quizás, sobre todo, quiero agradecer a quienes no apoyan mi programa ni mis creencias, pero aun así apoyan mi derecho a compartirlas… Incluso a mi viejo amigo Ted Cruz, quien, créanlo o no, dijo algo muy hermoso sobre mí”.

Tras esto, el conductor se metió de lleno en el tema central que causaron su suspensión indefinida: las declaraciones del 15 de septiembre sobre la muerte de Kirk Con lágrimas en los ojos, señaló: “Nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven. No creo que haya nada gracioso en ello”.

El conflicto escaló después de que Brendan Carr, titular de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), advirtiera que presionaría a las emisoras que transmitieran el programa. Nexstar y Sinclair, conglomerados que controlan un cuarto de las señales afiliadas a ABC, se plegaron a la amenaza y anunciaron el levantamiento. ABC, propiedad de Disney, adoptó la misma línea y dejó el ciclo “suspendido indefinidamente”.

Luego, en su discurso, Kimmel apuntó contra Trump: "Quiso cancelarme y logró que me vean millones de personas. Ahora va a tener que mostrar los archivos Epstein para distraernos de esto", sentenció.

Qué fue lo que dijo exactamente Jimmy Kimmel en el monólogo por el que levantaron su programa

Durante su monólogo del lunes por la noche, Jimmy Kimmel volvió a apuntar contra Donald Trump y sectores del movimiento MAGA, a los que acusó de intentar despegarse del presunto asesino de Charlie Kirk, Tyler Robinson. “La pandilla MAGA está desesperadamente tratando de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacar rédito político de ello”, señaló el conductor.

Kimmel, que había expresado sus condolencias a la familia de Kirk a través de Instagram, dedicó parte de su rutina a ironizar sobre la reacción del expresidente. “Así no es como un adulto llora la muerte de alguien a quien considera amigo. Así es como un niño de 4 años llora la muerte de un pez dorado”, dijo, en alusión al modo en que Trump lamentó públicamente el asesinato del activista.

El comediante también recordó viejas declaraciones del líder republicano, en las que este se mostraba proclive al uso de la violencia —y en particular de las armas— contra quienes no compartían sus ideas políticas.