Donald Trump dijo que habló con Vladimir Putin por la guerra en Ucrania: "Él quiere que la gente deje de morir"

Guerra en Ucrania: Donald Trump dijo que habló con Vladimir Putin

En una entrevista a bordo del Air Force One el viernes, Trump dijo al New York Post que "mejor no decirlo", cuando le preguntaron cuántas veces habían hablado él y Putin. "Él (Putin) quiere que la gente deje de morir", señaló. La Casa Blanca no respondió a una petición de comentarios respecto a estas declaraciones.