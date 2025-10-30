Reunión de Donald Trump y Xi Jinping: uno a uno, todos los temas del encuentro

Ambos reunieron este miércoles en el marco de una gira del estadounidense por Asia. Entre los puntos del encuentro, pactaron acuerdos comerciales y arancelarios.

El estadounidense se encontraba de gira por Asia esta semana.

Los presidentes de EEUU y China Donald Trump y Xi Jinping se reunieron este miércoles en el marco de una gira del estadounidense por Asia . Entre los puntos del encuentro, acordaron prolongar su tregua comercial y reducir una serie de aranceles. Todos los temas de la reunión.

En las últimas horas, ambos jefes de Estado sellaron un acuerdo clave que promete aliviar las tensiones entre las dos mayores economías del mundo. La cumbre se celebró el jueves en Busan, Corea del Sur.

Luego de un encuentro de 90 minutos, Trump describió la cumbre con entusiasmo: “Supongo que, en una escala del cero al diez, siendo diez lo mejor, diría que la reunión fue un doce”. El mandatario aseguró que la relación entre ambas naciones “es muy, muy importante".

Xi, por su parte, remarcó la necesidad de priorizar la comunicación sobre la confrontación y pidió fortalecer la colaboración en comercio, energía e inteligencia artificial.

“Ambos equipos deben perfeccionar y finalizar el trabajo de seguimiento lo antes posible… y proporcionar resultados tangibles”, señaló el líder chino, citado por la agencia Xinhua.

Uno a uno, los puntos del encuentro EEUU-China

Donald Trump y Xi Jinping Ambos se reunieron en Corea del Sur este miércoles. X: @AlertaNews24

Tregua comercial

Ambos líderes acordaron prolongar la tregua arancelaria, reducir los controles a la exportación y flexibilizar otras barreras comerciales tras meses de confrontación.

El pacto llevará a Pekín reanudar las compras de “cantidades masivas” de soja, sorgo y otros productos agrícolas, según destacó Trump, quien confirmó además que visitará China en abril.

Fentanilo

EEUU rebajará de un 20% a un 10% los aranceles que había aplicado en represalia por el tráfico de fentanilo, como parte de la trega comercial. Además, aseguró que Xi se comprometió a reforzar los controles sobre este opioide, que según EEUU producen los carteles mexicanos a partir de precursores químicos obtenidos en China.

Tierras raras

En lo que respecta específicamente a estas tierras, China dejaría de controlar por un año la exportación de minerales e imanes. El mandatario estadounidense anunció que se trata de un acuerdo prorrogable, sobre el suministro chino de estos materiales esenciales para componentes electrónicos de alta tecnología en múltiples industrias. Por su parte, el Ministerio de Comercio chino confirmó esta misma información.

reunion trump xi jinping Ambos equipos "deben perfeccionar y finalizar el trabajo de seguimiento lo antes posible", señaló el líder chino. @RepublicaUSA

Un pendiente: TikTok

Un tema que quedó pendiente fue el de la plataforma de entretenimiento TikTok. Al respecto, el Ministerio de Comercio chino afirmó este jueves que "gestionará adecuadamente los asuntos relacionados con la aplicación TikTok", en el marco de los consensos alcanzados.



Según un comunicado, ambas partes "ratificaron los resultados de las consultas económicas de Madrid", celebradas el pasado septiembre. Allí, Beijing "se comprometió a colaborar con EEUU para resolver adecuadamente los asuntos relacionados".