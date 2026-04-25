Donald Trump habló tras el tiroteo en la cena de corresponsales: "El show debe continuar"

El presidente estadounidense agradeció el operativo, confirmó que el tirador fue detenido y dijo que acatará la decisión de las fuerzas de seguridad sobre la continuidad del evento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , habló este sábado por la noche luego del aparente tiroteo registrado durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca , que se realizaba en el Hotel Washington Hilton , en Washington D.C. El mandatario había sido evacuado por el Servicio Secreto junto a la primera dama, Melania Trump , en medio de un fuerte operativo de seguridad.

A través de su cuenta de Truth Social , Trump destacó la actuación de los agentes federales y de las fuerzas de seguridad que intervinieron en el lugar. “ Vaya noche en D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas de seguridad hicieron un trabajo fantástico. Actuaron rápido y con valentía. El tirador fue detenido ”, escribió el mandatario estadounidense.

El mensaje fue publicado después de que se escucharan detonaciones en el hotel, donde se desarrollaba una de las cenas políticas y mediáticas más tradicionales de Washington. Según los primeros reportes, el presidente no resultó herido y fue trasladado a la Casa Blanca tras la evacuación.

Además, Trump reveló que recomendó seguir adelante con la velada pese al episodio, aunque aclaró que la decisión final quedará en manos de las autoridades. “ Recomendé que ‘EL SHOW CONTINÚE’, pero me guiaré completamente por lo que indiquen las fuerzas de seguridad. Ellos tomarán una decisión en breve ”, sostuvo.

De todos modos, el mandatario reconoció que la noche ya no podría desarrollarse como estaba prevista. “ Más allá de esa decisión, la noche será muy distinta a lo planeado y, simplemente, tendremos que hacerlo de nuevo ”, agregó en el cierre de su mensaje.

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La situación generó momentos de extrema tensión dentro del salón, donde se encontraban periodistas, funcionarios, celebridades y miembros del gabinete. Tras los disparos, parte de los asistentes se refugió debajo de las mesas, mientras los equipos tácticos tomaban posición en el escenario y las fuerzas de seguridad bloqueaban los accesos.

El hecho recuerda al último intento de atentado que sufrió el mandatario, el 13 de julio del 2024, cuando se encontraba en la campaña electoral de su segunda postulación presidencial. Esa jornada Donald Trump realizaba un evento proselitista en Pensilvania cuando un tirador, posteriormente identificado como Thomas Matthew Crooks, disparó contra él y lo hirió en la oreja derecha. Trump finalmente se retiró del escenario y Crooks fue abatido.

Evacuación, operativo y tensión en el hotel

Los disparos se habrían escuchado cuando la cena apenas comenzaba. En el salón principal, los asistentes aguardaban el discurso del presidente, que había llegado al evento junto a Melania Trump y parte de su equipo. Minutos antes del incidente, el mandatario había ingresado al lugar al ritmo de “Hail to the Chief” y saludado a periodistas y funcionarios presentes.

Tras las detonaciones, el Servicio Secreto retiró rápidamente a Trump y a la primera dama del salón. También fue evacuado el vicepresidente JD Vance, junto con otros integrantes del gabinete y sus respectivas custodias.

Entre los funcionarios presentes se encontraban el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio. También asistían otros miembros de la administración, invitados por distintas organizaciones periodísticas que participaron de la cena.

El operativo incluyó el despliegue de equipos tácticos dentro del edificio, efectivos policiales en los alrededores del hotel y helicópteros sobrevolando la zona. Las autoridades permitieron la salida de asistentes, aunque no el reingreso al lugar mientras continuaban las tareas de seguridad.