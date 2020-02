Tensión entre Trump y los demócratas: la líder Nancy Pelosi rompió su discurso en pleno el Congreso

La presidenta de la Cámara de Representantes, que estaba ubicada detrás de Trump y junto al vicepresidente Mike Pence durante la ceremonia en el Capitolio, tomó el documento y lo destrozó de manera muy visible.

Cuando un periodista le pidió que explicara lo que había hecho, Pelosi dijo que "era lo más cortés, considerando la alternativa". La tensión entre ambos se sintió desde el comienzo del acto, pues al llegar Trump rompió con la tradición al no saludar a Pelosi, quien se quedó con la mano extendida.

Nancy Pelosi rips up Donald Trump's State of the Union speech behind his back