Axel Kicillof ratifica a Marina Moretti al frente del IPS, el organismo previsional bonaerense

Mediante el Decreto 3227/2025, el gobernador Axel Kicillof designó a Marina Alejandra Moretti como Presidenta del Instituto de Previsión Social, cargo que ya ocupa desde enero de 2022.

El gobernador Axel Kicillof ratificó a la dirigente de La Cámpora Marina Moretti al frente del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires. La decisión fue formalizada a través del Decreto N° 3227/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial bonaerense.

La decisión se conoce en un contexto de versiones políticas sobre eventuales cambios en el gabinete provincial, y contribuye a despejar especulaciones en torno a una posible remoción de funcionarios identificados con La Cámpora, en medio de la tensión interna que atraviesa el peronismo bonaerense.

La norma establece la designación de Moretti a partir del 5 de enero de 2026 como presidenta del organismo previsional provincial, al señalar que la funcionaria "reúne las condiciones y aptitudes necesarias para desempeñar dicha función". El decreto se dictó en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

Moretti se encuentra al frente del IPS desde enero de 2022. Al momento de su primera designación, se desempeñaba como subdirectora ejecutiva de la ANSES, organismo que conduce Fernanda Raverta. Además, fue concejala en el municipio de San Andrés de Giles y senadora bonaerense por la segunda sección electoral.

El decreto lleva las firmas del ministro de Trabajo, Walter Correa, del ministro de Gobierno, Carlos Alberto Bianco, y del gobernador Axel Kicillof, y dispone su registración, comunicación y publicación en el Boletín Oficial.