EEUU: al menos dos personas murieron en un tiroteo en una biblioteca de California + Agregar ámbito en









Bradley Scott Sayer, de 18 años, fue detenido cuando intentaba escapar del edificio. Los investigadores creen que actuó solo y que estaba obsesionado con uno de los tiroteos escolares más recordados de la historia de Estados Unidos.

Un joven asesinó a dos personas en una biblioteca y quería imitar la masacre de Columbine Gentileza: IATI Seguros

En la sucursal de la Biblioteca del Condado de Butte, California, dos policías arrestaron este martes a un presunto tirador cuando intentaba escapar del edificio tras haber asesinado a al menos dos personas, según reportes de la prensa local. El sospechoso fue identificado como Bradley Scott Sayer, de 18 años, quien permanece detenido en la cárcel del condado bajo dos cargos de homicidio.

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Las primeras investigaciones indicaron que el presunto joven tirador no conocía a las víctimas y que sus intenciones eran imitar la famosa masacre de la escuela secundaria Columbine de Colorado en 1999.

Las autoridades señalaron que Sayer llevaba ropa similar a la que utilizaba Eric Harris, uno de los autores de la masacre de Columbine, y que además frecuentaba espacios virtuales donde se glorifica a responsables de asesinatos masivos. Ese elemento fue clave para orientar las primeras hipótesis sobre el móvil del ataque.

Los investigadores sostienen que el joven habría actuado en soledad y que su principal motivación era replicar el ataque ocurrido en la escuela secundaria Columbine, uno de los episodios más traumáticos de la historia reciente de Estados Unidos.

Intento de replicar una histórica masacre El 20 de abril de 1999, Eric Harris y Dylan Klebold asesinaron a 12 estudiantes y un docente en la escuela secundaria Columbine, en la localidad de Littleton, Colorado, antes de quitarse la vida. La matanza conmocionó al país y se convirtió en un punto de referencia para numerosos ataques posteriores.

A más de dos décadas de aquel hecho, Columbine sigue siendo un símbolo del debate sobre la violencia armada en Estados Unidos, así como de las dificultades para prevenir la radicalización de jóvenes que encuentran en internet comunidades que reivindican este tipo de crímenes. El caso de California volvió a poner el foco sobre ese fenómeno y sobre los riesgos de la glorificación de los autores de masacres.