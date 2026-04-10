El vicepresidente de EEUU J.D. Vance viaja a Pakistán para liderar un diálogo clave con Irán en medio de la tregua

El vicepresidente estadounidense es el encargado de negociar. Mientras, siguen en pie las dos semanas de alto al fuego pactadas.

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance , partió hacia Islamabad para encabezar las negociaciones con Irán en busca de poner fin a la guerra , en un escenario marcado por tensiones crecientes y un alto el fuego que amenaza con desmoronarse.

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Antes de su viaje, Vance envió una advertencia directa a Teherán : “Si van a intentar jugar con nosotros, entonces descubrirán que el equipo negociador no es tan receptivo”.

Al mismo tiempo, dejó abierta la puerta al diálogo: “Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe , nosotros sin duda estamos dispuestos a extender la mano abierta”, afirmó, citando al presidente Donald Trump .

El mandatario estadounidense encargó a su vicepresidente la tarea de encontrar una salida diplomática al conflicto , en un intento por evitar una escalada mayor tras haber amenazado con medidas extremas contra Irán.

Vance, que se mostró históricamente escéptico frente a intervenciones militares en el exterior, asumió así un rol central en una negociación de alto riesgo.

Vance es el elegido de Trump para viajar.

El vicepresidente viaja acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y por Jared Kushner, quienes ya participaron en rondas previas de contactos indirectos con representantes iraníes.

Las conversaciones buscarán abordar cuestiones sensibles como el programa nuclear iraní, su desarrollo misilístico y el apoyo a grupos aliados en la región.

El alto al fuego entre EEUU e Irán no disminuye la tensión

El diálogo se produce en medio de un alto el fuego de dos semanas que ya mostró signos de debilidad. Las diferencias entre las partes son profundas.

Irán exige el levantamiento de sanciones y el reconocimiento de su rol en el estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos reclama el fin del enriquecimiento de uranio y el abandono de su capacidad militar estratégica.

Además, persiste el desacuerdo sobre Líbano: Teherán sostiene que debe estar incluido en la tregua, mientras que Estados Unidos e Israel lo excluyen, manteniendo abiertos los enfrentamientos con Hezbollah.

El encuentro en Pakistán representa uno de los contactos de más alto nivel entre ambos países desde la Revolución Islámica de 1979. En las últimas décadas, los canales directos fueron escasos y limitados.

Qué riesgos tiene Vance

La misión también tiene implicancias políticas internas. Vance, con escasa experiencia diplomática, asume un desafío de gran magnitud que podría impactar en su futuro político.

Estrecho de Ormuz Al Jazeera

Analistas señalan que su perfil, más reticente a la intervención militar, podría resultar atractivo para la parte iraní, aunque también remarcan que enfrenta una negociación extremadamente compleja.

El resultado de estas conversaciones podría definir no solo el futuro inmediato del conflicto, sino también el equilibrio geopolítico en Medio Oriente.

Para Estados Unidos, se trata de frenar la expansión del poder iraní. Para Irán, de lograr alivio económico y reconocimiento estratégico.

En ese delicado equilibrio, la misión de Vance se convirtió en uno de los movimientos diplomáticos más relevantes del momento, con la tregua pendiendo de un hilo y la región al borde de una nueva escalada.