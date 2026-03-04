EEUU aseguró que España aceptó colaborar con Donald Trump, pero fue desmentido por el gobierno de Pedro Sánchez + Seguir en









La portavoz Karoline Leavitt aseguró que el apoyo se estaba coordinando entre los gobiernos. No obstante, el ministro de Asuntos Exteriores español lo refutó rotundamente.

Se mantiene la tensión entre España y EEUU.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó este miércoles que España finalmente aceptó cooperar con el Ejército de Estados Unidos en medio de la tensión en Medio Oriente y los ataques de y contra Irán. Sin embargo, esto fue desmentido por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España, José Manuel Albares.

El conflicto diplomático entre ambos países comenzó cuando el Gobierno de Pedro Sánchez rechazó el ataque perpetrado por EEUU e Israel hacia Irán que dejó más de 700 muertos en territorio iraní, incluido el líder supremo Alí Khamenei.

Sumado a eso, España se negó a utilizar bases aéreas conjuntas para operaciones contra Irán. Como respuesta a esto, la administración republicana amenazó con cortar el comercio con el país ibérico.

Sin embargo, en una conferencia de prensa la portavoz norteamericana aseguró que la colaboración entre ejércitos "se está coordinando con sus homólogos en España".

"El Presidente espera que todos nuestros aliados europeos, por supuesto, cooperen en esta misión largamente buscada, no solo por Estados Unidos, sino también por Europa, para aplastar al régimen iraní fuera de control que, de nuevo, no solo amenaza a Estados Unidos, sino también a nuestros aliados europeos", agregó Leavitt.

La respuesta de España a las declaraciones de Karoline Leavitt Un rato después de las declaraciones provenientes de la Casa Blanca, Albares señaló en diálogo con Cadena Ser: "He tenido tiempo de de poder ver y oír un poco esas declaraciones. Lo desmiento tajantemente, la posición del gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán, sobre lo el uso de nuestras bases, no ha cambiado ni una coma". "Por lo tanto, lo desmiento tajantemente y, sinceramente, no tengo la menor idea de a qué se puede referir o de dónde puede venir eso", agregó el funcionario español. A modo de conclusión, Albares dejó en claro la posición del Gobierno español respecto al conflicto: "En cualquier caso, quiero dejar una cosa que a todos los españoles y todas las españolas, la posición del gobierno de España sobre el uso de las bases sobre la guerra en Oriente Medio y sobre los bombardeos en Irán no ha cambiado en absoluto".