EEUU avanza con el proceso para reabrir su embajada en Venezuela tras la intervención + Seguir en









Si bien no hay fecha oficial, la Casa Blanca Trump indicó que "lo están considerando". El edificio diplomático tiene su agenda suspendida desde 2019.

El edificio fue inaugurado en 1995, tras un proceso de construcción de cuatro años que costó casi u$s13 millones. Gentileza: Bloomberg

El gobierno de Donald Trump avanzará con planes de restablecer la presencia diplomática en Venezuela. En esa línea, reabrirá su embajada en el país tras solicitar al personal local que se prepare para la llegada de funcionarios estadounidenses esta semana.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Si bien no se fijó aún una fecha oficial para la reapertura de la embajada, el republicano indicó a periodistas a bordo del Air Force One: “Lo estamos considerando”, en relación con su equipo.

EEUU reabrirá su embajada en Venezuela La embajada estadounidense se encuentra en la cima de una colina en el barrio de Valle Arriba, al este de Caracas. Con una extensión equivalente a dos campos de fútbol, el edificio es visible desde gran parte de la ciudad. Fue inaugurado en 1995, tras un proceso de construcción de cuatro años que costó casi u$s13 millones.

En su apogeo, a mediados de la década de 2000, trabajaron allí casi 500 empleados y contratistas de hasta nueve agencias estadounidenses, incluyendo la Administración para el Control de Drogas y el Departamento de Seguridad Nacional.

Sus operaciones fueron suspendidas en 2019, cuando entonces Trump declaró ilegítima la reelección de Maduro del año anterior y, en su lugar, reconoció al diputado opositor Juan Guaidó como presidente del país. Desde entonces, la embajada de EEUU en Colombia se hizo cargo de las responsabilidades en Venezuela.

embajada eeuu venezuela La embajada se encuentra en la cima de una colina en el barrio de Valle Arriba, al este de Caracas. @homeroboscan Donald Trump anunció que Venezuela sólo podrá comprar productos de EEUU con el dinero del petróleo El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Venezuela sólo podrá comprar productos estadounidenses con el dinero que ingrese del "nuevo acuerdo por el petróleo", que implicará la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a la administración norteamericana. Esto podría significar un monto de más de u$s2000 millones a la cotización actual. Por el momento, no hubo respuesta del gobierno de Delcy Rodríguez, por lo que no está claro si Caracas aceptó las condiciones ni bajo qué marco legal se llevarán a cabo estas operaciones. El mandatario detalló que las compras incluirán productos agrícolas, medicamentos, equipamiento médico y dispositivos estadounidenses para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela.