EEUU anunció una respuesta "grande, rápida y eficaz" para Venezuela por los terremotos

Venezuela sufrió dos potentes sismos - de magnitud 7,2 y 7,5 - que sacudió ciudades como La Guaira y Caracas, generando destrozos de gran magnitud. El régimen de Delcy Rodríguez confirmó 164 muertos, 971 heridos y ciudadanos denuncian miles de desaparecidos.

Archivo. EEUU reafirma su apoyo a Venezuela y el gobierno de Delcy Rodríguez en medio de la catástrofe.

El gobierno de Estados Unidos aseguró que ofrecerá una "respuesta integral" a Venezuela para afrontar las consecuencias de los terremotos que sufrió el miércoles . El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que brindarán una ayuda "importante, rápida y eficaz", y explicó que el Departamento de Guerra desempeñará un "importante papel logístico" .

En detalle, dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron a Venezuela el miércoles por la noche. El último balance oficial confirmó al menos 164 muertos y 971 heridos , mientras que miles de personas permanecen desaparecidas.

"Estados Unidos extiende nuestras más profundas condolencias al pueblo de Venezuela tras los devastadores terremotos", aseguró Rubio a través de un mensaje en X, horas después de conocerse lo sucedido en el país latinoamericano.

Sobre la ayuda de EEUU, Rubio adelantó: "América está con el pueblo venezolano en este momento difícil y, por orden del presidente Trump, el Departamento de Estado está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela".

Por su parte, el presidente Donald Trump se refirió a la catástrofe: “Los dos grandes terremotos que acaban de golpear al gran pueblo de Venezuela son masivos en escala y han dejado un número devastador de muertes. ¡EEUU está listo, dispuesto y capaz de ayudar!"

image Trump también prometió ayuda para Venezuela.

"He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno a prepararse para moverse rápidamente. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros reportes no son buenos!”, precisó el presidente estadounidense.

A esto se sumó el anuncio del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y el alto funcionario Jeremy Lewin, que confirmaron la movilización de un equipo de asistencia en desastres, personal de búsqueda y rescate y suministros médicos y humanitarios.

Los terremotos en Venezuela

Además de Caracas, los sismos se sintieron en distintos estados de Venezuela, entre ellos Carabobo, Aragua, Miranda, La Guaira, Trujillo y Yaracuy. Cabello también mencionó daños en sectores como El Paraíso, San Bernardino y Lídice.

El estado de La Guaira aparece entre los más golpeados por la catástrofe, con importantes daños en viviendas e infraestructura. En Caracas, las imágenes mostraron personas caminando entre escombros, vecinos fuera de sus viviendas y bomberos junto a voluntarios en tareas de rescate. En algunos barrios, el movimiento provocó caída de mampostería, rotura de vidrios y daños estructurales.

venezuela terremoto1 Carabobo, Aragua, Miranda, La Guaira, Trujillo y Yaracuy, algunos de los estados afectados por los sismos y las réplicas.

El temblor también se percibió en zonas de Colombia, aunque las autoridades de ese país descartaron riesgo de tsunami. En Venezuela, los equipos de emergencia continuaban con el relevamiento de daños y la asistencia a los vecinos afectados.

Tras los terremotos, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso preventivo para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Sin embargo, la alerta fue cancelada más tarde, luego de que se evaluara la evolución del fenómeno en el Caribe.

La advertencia inicial había sido activada por la magnitud de los sismos y su ubicación cercana a la costa venezolana. Finalmente, las autoridades estadounidenses descartaron una amenaza significativa de tsunami para esas zonas.

Pese a la cancelación de la alerta, las autoridades venezolanas pidieron a la población mantenerse atenta a la información oficial y evitar regresar a edificios dañados hasta que sean evaluados por los organismos correspondientes.