22 de agosto 2025 - 14:36

En medio del escándalo, Manuel Adorni suspendió su programa "Fake, 7, 8"

El vocero presidencial conduce su streaming, en el que suele desmentir noticias e instalar agenda, todos los viernes a las 13. Los motivos de la cancelación.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, suspendió su programa "Fake, 7, 8".

En el cierre de una semana difícil para el Ejecutivo, en la cual sufrió varios reveses legislativos y se vio envuelto en una denuncia de corrupción, los miembros del Gobierno -salvo contadas excepciones- se llamaron al silencio y evitaron declaraciones a la prensa. En este marco, el vocero presidencial Manuel Adorni canceló este viernes su programa "Fake, 7, 8" y su habitual conferencia.

Según pudo saber este medio, el contenido previsto para esta jornada "se acumulará" para el próximo viernes. En el entorno del funcionario afirmaron que incluso tenía "alguna noticia para dar", pero su agenda de trabajo no le permitió grabar en el horario previsto y descartó salir al aire en otro momento.

Informate más

Además, el funcionario acompañará este viernes a Javier Milei a Rosario, en donde el presidente participará del acto central por el aniversario de la Bolsa de Comercio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porqetendencias/status/1958927533740564776?s=46&t=NaNiCN_WyjJIkaPEoCJ6Fg&partner=&hide_thread=false

Sin embargo, las redes sociales no le dejaron pasar al funcionario la cancelación de su programa, convirtiéndolo en tendencia por el silencio del oficialismo en medio de una semana ajetreada para el Gobierno.

