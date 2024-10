EEUU: distintas encuestas reflejan un posible empate entre Trump y Harris en las elecciones presidenciales

El diario The New York Times y la cadena CNN revelaron datos recientes de cara a los comicios que se realizarán el próximo 5 de noviembre.

El diario The New York Times publicó los datos obtenidos mediante el Siena College, donde Harris sacaría un 49%, mientras que Trump un 48%. Esos números reflejan una elección muy ajustada, que teniendo en cuenta el margen de error, podría significar un empate. En cuanto a los estados pendulares -los que no tienen un candidato claro en las encuestas- cuatro son liderados por la vicepresidenta mientras que tres irían por el exmandatario. Además, revelaron que en Minnesota, New Hampshire y Virginia, Harris lleva una ventaja de 6 puntos; así como también Trump en Texas, Florida y Ohio.