EEUU hundió otra narcolancha en el Pacífico: nueva operación militar en medio de la controversia por la masacre en Río







El ataque dejó cuatro muertos y fue confirmado por el secretario de Defensa Pete Hegseth. La ONU condenó a EEUU por ejecuciones extrajudiciales.

La Casa Blanca confirmó el ataque a una embarcación en el Pacífico. Murieron sus cuatro tripulantes.

Estados Unidos hundió otra embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en el océano Pacífico, dejando un saldo de cuatro muertos. El hecho fue confirmado por el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, a través de su cuenta oficial en X, y se suma a una serie de ataques similares que elevan la tensión regional tras la masacre ocurrida días atrás en Río de Janeiro.

De acuerdo con el propio Hegseth, “por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra ejecutó hoy un ataque cinético letal contra otra embarcación de narcotráfico operada por una organización terrorista designada en el Pacífico oriental”.

Ataque EEUU narcolancha Así fue el ataque a la supuesta narcolancha. X: @OrlvndoA Desde que la Casa Blanca inició su campaña militar, a comienzos de septiembre, ya se registraron 15 ofensivas de este tipo en aguas latinoamericanas. En total, 61 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, mientras que solo dos (un colombiano y un peruano) lograron sobrevivir y fueron posteriormente extraditados.

Condena de Naciones Unidas La ONU condenó públicamente a Estados Unidos por sus ataques en el Caribe y el Pacífico, señalando que constituyen “violaciones a los derechos humanos”. Los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos advirtieron que “la larga historia de intervenciones externas en América Latina no debe repetirse”.

This vessel, like all the others, was known by our… pic.twitter.com/mBOLA5RYQe — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 29, 2025 A pesar del rechazo internacional, la Casa Blanca ha continuado con las operaciones militares. El propio Hegseth afirmó en X: “El hemisferio occidental ya no es refugio seguro para los narco-terroristas que buscan envenenar a los estadounidenses. El Departamento de Guerra seguirá cazándolos y eliminándolos donde sea que operen”.

El nuevo ataque estadounidense ocurre en medio de un clima regional cada vez más delicado. Tras la masacre en Río de Janeiro, donde el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva pidió combatir “la raíz del narcotráfico sin poner en riesgo a policías inocentes, niños y familias”, la escalada militar impulsada por Washington amenaza con profundizar la inestabilidad en el continente.