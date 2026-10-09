EEUU sancionó a la CPI luego de que Navi Pillay recibiera el Premio Nobel de la Paz

El secretario de Estado Marco Rubio describió al organismo como "un tribunal ilegítimo". Mientras, fiscales adjuntos condenaron la medida por considerarla un intento de "socavar el estado de derecho a nivel internacional y la labor judicial independiente".

Marco Rubio detalló que prohibirán "las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad de operar".

La administración del presidente Donald Trump sancionó este viernes a la Corte Penal Internacional (CPI) , luego de que la abogada sudafricana Navanethem "Navi" Pillay, exjueza del organismo, fuera galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026 . La administración republicana explicó que "no permitirá" que fueran condenados ciudadanos de su país luego de acciones militares en Afganistán.

La fiscal adjunta de la CPI, Nazhat Shameem Khan , condenó las sanciones y afirmó que no detendrían el trabajo del Tribunal. La medida del viernes iría mucho más allá, al poder castigar a las empresas que prestan servicios al propio tribunal.

" El presidente Trump jamás permitirá que la Corte Penal Internacional procese a ciudadanos estadounidenses ", declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado publicado inicialmente por Reuters y agregó que "por eso, hoy EEUU sanciona a la CPI".

Washington denunció a la CPI por las órdenes de arresto emitidas contra funcionarios israelíes , incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu , y por una investigación anterior sobre las acciones de los soldados estadounidenses en Afganistán, que según la CPI fue "relegada a un segundo plano".

Washington denunció a la CPI por las órdenes de arresto emitidas contra funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Netanyahu. Nobel Prize

El tribunal cuenta con 125 países miembros, incluidos todos los países de la UE y todos los miembros de la OTAN, a excepción de EEUU y Turquía. Pillay fue jueza de la Sala de Apelaciones de la CPI entre 2003 y 2008. El comité del premio declaró en su mención que, al nombrarla, buscaba "lanzar un recordatorio" en un momento en que "los jueces y las instituciones del derecho internacional están siendo objeto de ataques políticos".

El Premio Nobel de la Paz 2026 fue para la jurista Navanethem "Navi" Pillay

La Academia de Noruega anunció este viernes la entrega del Premio Nobel de la Paz 2026 a Navanethem “Navi” Pillay (85), abogada sudafricana reconocida por su labor en favor de la paz y el derecho internacional. El Comité destacó su papel en la persecución judicial de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.

“La galardonada de este año ha sido fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente”, declaró Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, durante el anuncio en Oslo.

El jurado destacó que el compromiso de Pillay con los principios jurídicos universales "y su firme brújula moral son constantes a lo largo de una extensa trayectoria". Además, la describieron como una "pionera en el ámbito jurídico, enfrentándose a una profunda discriminación estructural, a la segregación y a la exclusión".