El Congreso de Brasil promulgó el acuerdo Mercosur-Unión Europea + Seguir en









El proyecto fue enviado en febrero por el Poder Ejecutivo y aprobado por amplia mayoría. El presidente de Congreso aseguró que "el comercio es la clave de la paz mundial y crea naciones amigas".

Lula instruyó a su vice Geraldo Alckmin para que mantenga consultas con los parlamentarios y con la representación de la UE en Brasil.

El Congreso de Brasil promulgó este miércoles el acuerdo Mercosur-Unión Europea. El presidente del Parlamento y el Senado, Davi Alcolumbre, destacó su importancia histórica tras ser ratificado con el apoyo de oficialistas y opositores. "El comercio es la clave de la paz mundial y crea naciones amigas. Los conflictos armados destruyen vidas y riqueza", aseguró ante el plenario.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Congreso de Brasil promulgó el acuerdo Mercosur-Unión Europea El proyecto fue enviado en febrero por el Poder Ejecutivo a la Legislatura, donde fue aprobado por amplia mayoría. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva instruyó al vicepresidente, Geraldo Alckmin, que mantenga consultas con los parlamentarios y con la representación de la UE en Brasil, para abreviar el plazo de ratificación, a fin de enviar una señal sobre el compromiso brasileño.

Firma Mercosur UE oficial El proyecto fue enviado en febrero por el Poder Ejecutivo brasileño a la Legislatura, donde fue aprobado por amplia mayoría. Presidencia de la Nación Alckmin, al hablar en nombre de Lula, destacó la importancia del acuerdo que demoró casi 26 años hasta su aprobación por ambos bloques en enero pasado. Según el Poder Ejecutivo, el bloque europeo, formado por 27 países, es el segundo socio de Brasil, con un comercio que superó los u$s100.000 millones en 2025.

Por su parte, el canciller Mauro Vieira afirmó que, tal como dijo el presidente, "el acuerdo es un marco histórico por su relevancia en este contexto de fuerte fragmentación internacional".

Colombia y Venezuela buscan ingresar al Mercosur como miembros plenos al Mercosur tras el acuerdo con la Unión Europea Tras una jornada de conversaciones diplomáticas entre las cancillerías de Colombia y Venezuela, ambos países anunciaron la realización de una reunión binacional que se llevará a cabo los días 23 y 24 de abril en la ciudad venezolana de Maracaibo. Ambos países buscarán entrar como miembros plenos al Mercosur.

El encuentro buscará avanzar en la cooperación bilateral, con especial foco en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones armadas que operan en la frontera, uno de los principales desafíos históricos en la relación entre ambos países. Entre los principales ejes de cooperación planteados por el gobierno colombiano se encuentra el fortalecimiento de la coordinación militar para combatir el narcotráfico en la frontera compartida.