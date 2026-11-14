El impactante video que mostró cómo quedó el espacio aéreo de EEUU tras la suspensión de vuelos

La falla en las comunicaciones obligó a la FAA a suspender los despegues en todo el país. El episodio reavivó las alertas sobre la infraestructura aérea.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó el viernes por la noche la suspensión nacional de todas las salidas de vuelos, luego de una falla en las comunicaciones que afectó a los centros de control de tráfico aéreo de todo el país. La medida, que interrumpió miles de operaciones, dejó una imagen poco habitual en el espacio aéreo estadounidense: cada vez menos aviones en vuelo.

La decisión permitió que las aeronaves que ya estaban en el aire completaran sus trayectos y aterrizaran, pero impidió que despegaran los aviones que permanecían en tierra. El impacto quedó registrado en Flightradar24 , la plataforma de seguimiento satelital de vuelos, que difundió en sus redes sociales un video en el que se observa cómo disminuye progresivamente la cantidad de aviones sobre Estados Unidos.

Las imágenes llamaron la atención de los usuarios y rápidamente se volvieron virales por el contraste con la intensa actividad aérea que caracteriza al país , tanto en sus conexiones nacionales como internacionales. Incluso, algunos compararon la escena con el cierre del espacio aéreo dispuesto el 11 de septiembre de 2001 , tras los atentados terroristas de Al Qaeda . La interrupción del viernes fue la más prolongada desde aquellos ataques.

Desde entonces, solo se había registrado otra suspensión nacional de vuelos: ocurrió en enero de 2023, cuando la FAA interrumpió las salidas durante unos 90 minutos por una falla en el sistema de Avisos a las Misiones Aéreas . Se trata de una herramienta informática fundamental para transmitir información de seguridad y alertas a las tripulaciones antes del despegue.

El impacto de la paralización también se reflejó en las estadísticas del sector. Según informó el servicio de seguimiento FlightAware, cerca de 7000 vuelos registraron demoras o cancelaciones como consecuencia de la medida.

Aunque la FAA levantó la suspensión, las complicaciones para los pasajeros continuaron. En aeropuertos de ciudades como Boston, Seattle, Nueva York y Los Ángeles, las salas de embarque y los mostradores de las aerolíneas se llenaron de viajeros afectados por las cancelaciones y los retrasos. Mientras tanto, numerosas aeronaves permanecían estacionadas en las puertas de embarque.

En ese contexto, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, aseguró este sábado que viajar en avión "es seguro", aunque advirtió que las interrupciones podrían continuar durante las próximas horas.

“Las operaciones están regresando lentamente a la normalidad esta mañana”, pero “seguirán viendo algunas demoras y cancelaciones mientras las aerolíneas reprograman vuelos y reposicionan aeronaves y tripulaciones donde más se necesitan”, escribió el funcionario de la administración de Donald Trump en X.

La presión sobre el sistema de control aéreo de Estados Unidos

El episodio volvió a poner en evidencia las dificultades que enfrenta el sistema de control de tráfico aéreo estadounidense. En los últimos años, la infraestructura acumuló problemas técnicos, fallas en las comunicaciones y escasez de controladores, mientras la FAA busca avanzar con un proceso de modernización de equipos y sistemas que quedaron obsoletos.

El año pasado, el Congreso aprobó u$s12.500 millones para financiar esa renovación. Sin embargo, este viernes la FAA y la Casa Blanca solicitaron a los legisladores otros u$s30.100 millones adicionales para profundizar el proceso de modernización.