El papa Francisco criticó a los obispos conservadores y habló sobre la bendición a las parejas homosexuales

En declaraciones a Norah O'Donnell de CBS, el Papa abordó las críticas a sus reformas por parte de los obispos conservadores estadounidenses , diciendo que un "conservador" es aquel que "se aferra a algo y no quiere ver más allá de eso". Dijo que se trataba de una "actitud suicida" y que estas personas iban más allá de simplemente tomar en cuenta la tradición y estaban más bie n "encerradas dentro de una caja dogmática".

La decisión de el papa Francisco sobre la bendición de parejas homosexuales

Cuando se le preguntó sobre su decisión de aprobar la bendición de parejas del mismo sexo, Francisco aclaró que no autorizaba bendecir su unión porque "eso no es el sacramento", sino más bien bendecir a personas en una unión del mismo sexo porque las bendiciones son "para todos". Añadió que algunas personas estaban "escandalizadas" por esta decisión, pero no entiende por qué.