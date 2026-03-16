El papa León XIV insta a los medios a mostrar el horror de la guerra sobre la "propaganda" + Seguir en









El Santo Padre le pidió a los periodistas no ser un simple amplificador de las voces poderosas en tiempos de conflicto.

El papa León XIV condena la "violencia atroz" en la guerra de Irán e insta a un alto el fuego.

Durante su mensaje del lunes, el papa León XIV instó a los periodistas priorizar el relato del sufrimiento bélico sobre la "propaganda". El Santo Padre denunció los reportajes que sirven a la propaganda y exigió a la prensa no ser un simple amplificador de las voces poderosas en tiempos de conflicto.

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Durante un encuentro con los directivos del informativo italiano TG2, el pontífice le pidió a los comunicadores a que "muestren el rostro de la guerra y la cuenten a través de los ojos de las víctimas", con el fin de evitar que el conflicto se perciba como "un videojuego".

"En las dramáticas circunstancias de la guerra, como las que estamos viviendo, la información debe evitar el riesgo de convertirse en propaganda", expresó el Papa, sosteniendo que los periodistas deben trabajar "en la verificación de las noticias para no convertirse en un megáfono del poder".

Aunque este lunes EL pontífice no se refirió a ninguna guerra en particular, sus intervenciones recientes fueron cada vez más insistentes en exigir el fin de las hostilidades entre EEUU, Israel e Irán, el enfrentamiento que continúa expandiéndose.

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Al entrar en su tercera semana la guerra entre EEUU e Israel contra Irán, el primer papa estadounidense advirtió que la violencia no traerá la justicia, la estabilidad y la paz que anhelan los pueblos de la región. "Durante dos semanas, los pueblos de Oriente Medio han estado sufriendo la atroz violencia de la guerra", expresó el Papa en su oración semanal en la Plaza de San Pedro. "En nombre de los cristianos de Oriente Medio y de todas las mujeres y hombres de buena voluntad, hago un llamamiento a los responsables de este conflicto: ¡Alto el fuego!", añadió.