La propuesta diplomática formulada por los países fija dentro de sus prioridades la reapertura del estrecho de Ormuz y el inicio de las negociaciones de paz para poner fin a la inestabilidad en la región.

El plan de China y Pakistán para el alto al fuego en Medio Oriente.

China y Pakistán plantearon este martes una propuesta de cinco puntos para un alto al fuego en la guerra entre EEUU, Irán e Israel , reabrir el paso en el estrecho de Ormuz e iniciar negociaciones de paz para poner fin a la inestabilidad en la región.

El documento, presentado tras una reunión en Pekín entre el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar , y su homólogo chino, Wang Yi , establece una hoja de ruta para detener las hostilidades en irán y abrir espacio para negociaciones de paz orientadas a estabilizar Oriente Próximo.

Según informó la agencia china Xinhua, ambas naciones sellaron una iniciativa de cinco puntos que prioriza el alto el fuego, la seguridad en la navegación y la protección de civiles e infraestructuras.

El primer punto del plan conjunto entre China y Pakistán insta a la interrupción inmediata del conflicto y a evitar que la situación derive en una escalada mayor, incluyendo el ingreso de suministros de ayuda humanitaria a todas las áreas afectadas por la guerra.

El plan de China y Pakistán establece una hoja de ruta para detener las hostilidades en irán y abrir espacio para negociaciones de paz.

El segundo apartado enfatiza en el inicio de conversaciones de paz “lo antes posible” , con la premisa de que solamente el diálogo y la diplomacia representan soluciones viables para diferendos multilaterales. "Se debe respetar la soberanía, integridad territorial, independencia y seguridad de Irán y de los países del Golfo. El diálogo y la diplomacia son la única vía viable para resolver los conflictos", recalca el texto.

Además, hicieron énfasis en que no se repita la agresión militar estadounidense que terminó de manera abrupta con los procesos diplomáticos de las últimas dos oportunidades.

guerra-en-medio-oriente-2 (1) La propuesta se desarrolla en un contexto marcado por una serie de ataques militares y el fracaso de intentos previos de solución pacífica entre EEUU e Irán.

El tercer punto pide garantizar la seguridad de los "objetivos no militares". "China y Pakistán hacen un llamamiento a todas las partes para cesar de inmediato los ataques contra civiles y objetivos no militares, cumplir plenamente con el Derecho Internacional Humanitario y detener los ataques a infraestructuras clave como instalaciones energéticas, plantas desalinizadoras, sistemas eléctricos e instalaciones nucleares pacíficas, incluidas las centrales nucleares", señala la propuesta

Por otro lado, el cuarto pilar de la propuesta pone el foco en el estrecho de Ormuz. El documento indica que “el estrecho de Ormuz y sus aguas circundantes son rutas internacionales vitales para el comercio de bienes y energía”, y solicita medidas para proteger tanto a los barcos actualmente varados como a sus tripulaciones. También pide la normalización del paso marítimo en la zona ante la importancia global de esta vía para el suministro energético.

El quinto y último punto subraya la importancia de la Carta de las Naciones Unidas y del multilateralismo. De esta manera, la iniciativa propone priorizar el rol de la ONU en cualquier solución, respaldando acuerdos sustentados en los principios de la Carta y el Derecho Internacional

Si bien la propuesta espera generar consenso regional e internacional, ambos países se mantienen a disposición para continuar colaborando hacia el cese inmediato de la guerra y la restauración de la estabilidad regional.