El Premio Nobel de Química 2025 fue para el estudio del desarrollo de estructuras metalorgánicas

Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi fueron galardonados por crear estructuras capaces de almacenar gases, filtrar contaminantes y recolectar agua del aire.

Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi recibieron el Nobel de Química 2025 por desarrollar estructuras metalorgánicas con aplicaciones innovadoras.

Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi recibieron este miércoles el Premio Nobel de Química 2025 por desarrollar estructuras metalorgánicas, innovadoras arquitecturas moleculares que permiten el flujo de moléculas y ofrecen aplicaciones en almacenamiento de hidrógeno, captura de CO, filtrado de contaminantes y recolección de agua del aire en zonas desérticas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las estructuras metalorgánicas, conocidas como MOF , ofrecen “nuevas salas para la química” , según la Real Academia Sueca de Ciencias. Pueden usarse para extraer contaminantes del agua, almacenar hidrógeno y capturar dióxido de carbono, ampliando las posibilidades de la química moderna y el desarrollo de materiales personalizados con propiedades diseñadas a medida.

Los ganadores del Premio Nobel de Química 2025 son Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi, quienes desarrollaron estructuras metalorgánicas innovadoras . Kitagawa trabaja en la Universidad de Kioto, Japón; Robson en la Universidad de Melbourne, Australia; y Yaghi en la Universidad de California, Estados Unidos.

Sus descubrimientos permitieron crear marcos moleculares capaces de almacenar gases, filtrar contaminantes y recolectar agua del aire , aplicaciones que amplían las posibilidades de la química moderna.

nobel Los MOF creados por los científicos permiten almacenar hidrógeno, capturar dióxido de carbono, filtrar contaminantes y recolectar agua del aire.

Premios Nobel: tradición y legado científico

El galardón tiene más de un siglo de historia y reparte 11 millones de coronas suecas (u$s1,2 millones) entre los ganadores. Este es el tercer premio anunciado en 2025, tras los de Física y Medicina. Los premios de Literatura, Paz y Economía se darán a conocer esta semana. La entrega se celebrará el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel, químico e inventor de la dinamita.

A lo largo de los años, el Nobel de Química recooce descubrimientos históricos, como la fisión nuclear, la secuenciación del ADN y la ingeniería de proteínas. La edición pasada premió a David Baker, John Jumper y Demis Hassabis por la decodificación y creación de nuevas proteínas, abriendo camino a avances farmacológicos.

8c9b539e-cc95-4cdc-9c94-ab20b0b78a3a_16-9-aspect-ratio_default_0 El Premio Nobel de Química entrega u$s1,2 millones a los galardonados, reconociendo su aporte al avance científico global.

El Premio Nobel de Física fue para tres científicos por avances en mecánica cuántica, claves para la computación

La Real Academia Sueca de Ciencias anunció que los científicos John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física por su investigación sobre el efecto túnel en mecánica cuántica.

Los galardonados fueron distinguidos por experimentos realizados en la década de 1980, que demostraron que una partícula, a escala cuántica, puede atravesar directamente una barrera comparable a un muro. Este fenómeno es conocido como “efecto túnel”.

premio-nobel-fisica El Premio Nobel de Física fue para tres científicos por avances en mecánica cuántica.

Según el jurado, los hallazgos “abrieron el camino al desarrollo de la próxima generación de tecnologías cuánticas, en particular la criptografía cuántica, los ordenadores cuánticos y los sensores cuánticos”.