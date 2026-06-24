El presidente electo de Colombia asegura que la relación con Israel será "como nunca antes"

Tras años de tensión diplomática bajo el gobierno de Gustavo Petro, Abelardo de la Espriella adelantó que buscará recomponer los vínculos con Tel-Aviv y profundizar su alianza estratégica con Estados Unidos en materia de seguridad y defensa.

De la Espriella adelantó que buscará revertir buena parte de las decisiones adoptadas por la administración de Petro y reconstruir una alianza estrecha tanto con Israel como con EEUU, dos socios que considera clave para su estrategia de seguridad.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella , aseguró este miércoles que una de sus políticas centrales será tener un vínculo " como nunca antes " con el Estado de Israel. La declaración del nuevo mandatario se dio tras un diálogo con el ministro de Relaciones Exteriores del país asiático, Gideon Sa'ar.

La medida será un cambio drástico en la política de exterior de Bogotá. El saliente presidente, el izquierdista Gustavo Petro, rompió relaciones con el gobierno de Benjamín Netanyahu, por la guerra en Gaza, que ha dejado al menos 70.000 muertos.

Por ello, Petro había ordenado suspender las exportaciones de carbón a ese país e interrumpir la compra de armamento israelí, otrora uno de sus principales socios militares.

" Colombia restaurará y fortalecerá su relación con el Estado de Israel como nunca antes ", dijo el abogado multimillonario en X.

El dirigente de derecha asumirá la presidencia el próximo 7 de agosto y gobernará hasta 2030 en un contexto marcado por el recrudecimiento de la violencia armada y el fortalecimiento de organizaciones vinculadas al narcotráfico . Durante la campaña prometió enfrentar a estos grupos con una política de seguridad mucho más agresiva que la de su antecesor.

Dentro de ese esquema, pretende apoyarse en Washington y Jerusalén para recuperar capacidades militares, ampliar la cooperación en inteligencia y avanzar en operaciones contra las organizaciones criminales. Entre las medidas que analiza figuran nuevos bombardeos contra estructuras armadas y la reactivación de programas de fumigación de cultivos ilícitos.

De acuerdo con especialistas en seguridad y militares retirados consultados por la agencia AFP, las Fuerzas Armadas colombianas atraviesan un proceso de desgaste operativo y necesitan incorporar tecnología, equipamiento y sistemas de defensa para hacer frente al avance de las redes narco y los grupos armados ilegales.

El desafío político tampoco será menor. De la Espriella llegará al poder al frente de un país profundamente dividido, donde la izquierda obtuvo cerca de la mitad de los votos en el balotaje. Desde distintos sectores progresistas ya anticipan movilizaciones y protestas frente a las primeras medidas que impulse el nuevo gobierno.

Iván Cepeda reconoció el triunfo de Abelardo De la Espriella en el balotaje presidencial

El líder progresista Iván Cepeda admitió la victoria del conservador Abelardo de la Espriella en el balotaje presidencial de Colombia. El anuncio llega tras las dudas iniciales planteadas por Cepeda sobre el escrutinio preliminar que favorecía a su rival. “He decidido aceptar el resultado... que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente”, manifestó la oposición durante una conferencia de prensa.

“No significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves y que marcaron esta campaña presidencial. Durante este proceso denunciamos la abierta e indebida injerencia extranjera... particularmente las intervenciones realizadas desde el gobierno de Estados Unidos y del presidente Donald Trump a favor de la candidatura de Abelardo de la Espriella”, añadió.