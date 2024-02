El príncipe Harry perdió la demanda contra el Gobierno por bajarle su protección personal

Además, argumentaron que las autoridades no habían hecho bien el análisis de riesgo al reducirle la dotación policial y sostuvieron que el príncipe Harry quiere garantizar la seguridad de su familia cuando visitan el país.

La decisión de la justicia en la demanda del príncipe Harry al Gobierno británico

Del lado del Gobierno, el equipo jurídico declaró que el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas (RAVEC), no decidió que Harry no tendría más protección, sino que no tenía que ser la misma.

En ese sentido, la justicia británica dictaminó que "no es irracional" la decisión de retirar esta protección sistemática luego de que el duque de Sussex decidiera cortar sus lazos con la familia real británica.