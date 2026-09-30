El Gobierno autorizó a una nueva aerolínea a operar vuelos no regulares dentro y fuera del país + Agregar ámbito en









La empresa podrá prestar servicios combinados de transporte de pasajeros y carga. Tendrá 180 días para obtener sus certificados.

La Subsecretaría de Transporte Aéreo del Ministerio de Economía autorizó a la empresa Aéreo Patagones S.A. a explotar servicios no regulares, internos e internacionales, de transporte aéreo de pasajeros y carga, de forma combinada. La medida quedó formalizada mediante la Disposición 25/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del subsecretario Hernán Adrián Gómez.

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Según los considerandos, la compañía cumplió con las exigencias del Código Aeronáutico y sus normas reglamentarias, y acreditó la capacidad técnica y económico-financiera requerida por la ley.

Para ejercer los derechos otorgados, Aéreo Patagones deberá acreditar la emisión de sus certificados digitales de explotador dentro de los 180 días corridos. Si no lo hace, será intimada por única vez a cumplir con ese requisito en un plazo igual, bajo apercibimiento de que la autorización caduque de pleno derecho, según establece el Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales.

La empresa también deberá ajustar la prestación de sus servicios a lo previsto en el Código Aeronáutico, en el Decreto 599/2024 y en las normas que se dicten mientras dure la autorización.

El trámite se enmarcó en el procedimiento simplificado establecido en 2024 para el transporte no regular en aeronaves de hasta 19 plazas, según el diseño del fabricante. Ese esquema permite gestionar tanto la autorización aerocomercial como el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos ante la Dirección Nacional de Seguridad Operacional de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que luego eleva el proyecto a la Subsecretaría de Transporte Aéreo para su firma.

La disposición se inscribe en el nuevo marco para el sector aerocomercial aprobado por el Gobierno en 2024, que simplificó los requisitos para que nuevas empresas puedan operar rutas dentro y fuera del país.