El Senado de EEUU denunció fallas graves del Servicio Secreto en el intento de asesinato a Donald Trump

donald trump herido ataque.jpg El Senado estadounidense denunció múltiples fallas en el atentado contra Donald Trump.

El Senado de EEUU denuncia un “colapso total de seguridad alimentado por la indiferencia burocrática”

Según el informe del Senado, el Servicio Secreto falló en múltiples niveles: no actuó sobre inteligencia creíble, no coordinó con las fuerzas del orden locales y no tomó medidas preventivas eficaces. “Lo ocurrido fue inexcusable y las consecuencias impuestas por los fallos cometidos hasta ahora no reflejan la gravedad de la situación”, señala el documento.