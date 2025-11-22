Cómo es la "sala de Estado mayor", la celda donde está detenido Jair Bolsonaro + Seguir en









El exmandatario fue detenido preventivamente por "riesgo de fuga", según el Supremo Tribunal Federal. Ahora, se conoció cómo es la celda en la que está encerrado, que consta de 12 metros cuadrados.

La ley brasileña estipula que las autoridades con privilegios especiales merecen un espacio similar a la “sala de Estado mayor”. F24

Desde este sábado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro está preso de forma preventiva por riesgo de “fuga”, tras una decisión del Supremo Tribunal Federal (STF). Ahora, se conoció cómo es la celda de la Policía Federal en la que se encuentra recluido, llamada "sala de Estado mayor" por las condiciones que debe cumplir para reclusos especiales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El STF ya había rechazado a mediados de noviembre un recurso presentado por la defensa, confirmando que la pena debía cumplirse en “régimen cerrado”, es decir, en un establecimiento penitenciario. La detención ocurrió pese al pedido que los abogados del expresidente elevaron el viernes, solicitando que su cliente continuara en su domicilio “por razones humanitarias”, debido al delicado cuadro de salud que enfrenta.

Jair Bolsonaro preso: cómo es la habitación de la Policía Federal donde está detenido Bolsonaro fue trasladado a una habitación en la sede de la Policía Federal en el Distrito Federal que consta de 12 metros cuadrados con baño privado, cama, silla, armario, escritorio, televisor, una heladera chica y aire acondicionado.

Jair-Bolsonaro.-Xinhua-2 Bolsonaro fue trasladado a una habitación en la sede de la Policía Federal en el Distrito Federal que consta de 12 metros cuadrados. Xinhua Tiene características similares a la habitación donde estuvo detenido Lula da Silva en la sede de Curitiba tras una condena de 12 años por corrupción luego anulada. Otro expresidente que pasó cuatro días en una celda en la sede de la Policía Federal fue Michel Temer, en la sede de Río de Janeiro. En ese momento, fue arrestado tras la “Operación Descontaminación”, una derivación de la Operación Lava Jato en Río.

La ley brasileña estipula que las autoridades con privilegios especiales, como los exmandatarios, tienen derecho a un espacio compatible con la llamada “sala de Estado mayor”. Esta medida busca garantizar condiciones dignas y evitar riesgos para la integridad física del preso.

El complejo de la Policía Federal en Brasilia es donde los presos son sometidos a exámenes médicos antes de ser enviados a prisión. La corte programó una “audiencia de custodia” por videoconferencia para el domingo. Los motivos por los que la Justicia brasileña decidió trasladar a Jair Bolsonaro a la cárcel El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue detenido preventivamente por orden de la Justicia, para ser enviado a una cárcel. Desde agosto se encontraba cumpliendo domiciliaria pero el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes consideró una razón puntual para tomar esta decisión. De acuerdo con el magistrado, según sostuvo O Globo, se consideró "que existía riesgo de fuga y que ya no existían las condiciones para mantener el arresto domiciliario". Además, agregaron que dicha detención preventiva "no está relacionada con la condena por el intento de golpe de Estado".