Elecciones en Brasil: Lula da Silva y Flavio Bolsonaro quedan en empate técnico en un eventual balotaje

Se trata de un escenario de máxima paridad como muy pocas veces ocurre. De esta forma, los comicios se llevarían a cabo sin un claro favorito.

Lula y Flavio Bolsonaro se enceuntran en un escenario de paridad de cara a las elecciones.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , y el senador Flavio Bolsonaro, se ubican en un escenario de máxima paridad de cara a una posible segunda vuelta electoral. Según el sondeo, la diferencia entre ambos es mínima y se encuentra dentro del margen de error.

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En el escenario de balotaje, Bolsonaro aparece con una leve ventaja de 47,6% , mientras que Lula alcanza el 46,6% . La distancia de apenas un punto porcentual queda dentro del margen de error del estudio, estimado en ±1% , lo que configura un empate técnico .

El resultado de este nuevo relevamiento de AtlasIntel/Bloomberg ubica a refleja una disputa abierta y sin un claro favorito en caso de que ambos candidatos lleguen a la instancia definitiva.

En los distintos escenarios simulados de primera vuelta , Lula mantiene una posición dominante, con una intención de voto cercana al 46% frente a diversos rivales.

Por su parte, Flavio Bolsonaro registra niveles de apoyo que oscilan entre el 36% y el 42% , dependiendo del escenario planteado, consolidándose como el principal referente del espacio de derecha.

En comparación con mediciones de febrero, Lula se mantiene relativamente estable, entre 43% y 47%, mientras que el senador muestra una leve mejora respecto de su rango anterior de 33% a 40%.

El escenario electoral brasileño es seguido de cerca por los mercados financieros, especialmente desde que el expresidente Jair Bolsonaro respaldó públicamente la candidatura de su hijo.

Ese movimiento político generó en diciembre una reacción negativa en la economía, con caída del real y retroceso en los mercados bursátiles, reflejando la sensibilidad del contexto electoral.

Un sistema que conduce al balotaje

El sistema electoral de Brasil establece que, si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos, los dos más votados pasan a una segunda vuelta. Este mecanismo se repite en todas las elecciones presidenciales desde 2002, lo que refuerza la relevancia de los escenarios de balotaje.

En ese contexto, el sondeo muestra un panorama de alta competitividad entre Lula, quien busca un cuarto mandato no consecutivo a sus 80 años, y Flavio Bolsonaro, que intenta consolidar el liderazgo político del espacio que encabezó su padre.

La encuesta fue realizada por AtlasIntel entre el 18 y el 23 de marzo, con un total de 5.028 casos relevados. El margen de error es de un punto porcentual en cualquier dirección, lo que explica la consideración de empate técnico en la segunda vuelta.

El estudio confirma que el escenario electoral en Brasil permanece abierto y altamente competitivo, con una disputa que podría definirse por márgenes mínimos.