Elecciones en Colombia: se renueva el Congreso, en la previa de la definición presidencial

Se renuevan 102 lugares en el Senado y 182 en la Cámara. Se proyecta un triunfo del oficialismo petrista, pero la continuidad de un Congreso fragmentado.

El Congreso colombiano vivirá una importante renovación.

En lo que representa un anticipo a la definición presidencial de este año, más de 41 millones de ciudadanos de Colombia irán a elecciones para elegir la renovación del Congreso local. Asimismo, y a través de una metodología de consultas interpartidistas, se escogerán los candidatos a presidentes para el período 2026-2030.

Se conocieron más de 3.000 postulaciones para 102 lugares que se renuevan en el Senado y los 182 en la Cámara de Representantes. El Gobierno nacional ya sugirió que un triunfo electoral le permitirá avanzar en proyectos legislativos para garantizarse crédito público, una reforma tributaria y la modificación en el sistema de salud.

Las principales consultoras anticipan un triunfo del oficialismo que responde a Gustavo Petro, que busca consolidar el respaldo a su gestión en la previa a las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Además, cuenta con el aliciente de que dos importantes figuras de la política local, Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, no competirán legislativamente para concentrarse en la campaña presidencial. Aún así, el petrismo se enfrentaría a un Congreso fragmentado y con fuerte influencia de los partidos tradicionales de centro-derecha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ConsuladoColAR/status/2029058838159057272&partner=&hide_thread=false El 2 de marzo de 2026, el Consulado General de Colombia en Buenos Aires dio apertura oficial a la jornada electoral para las elecciones del Congreso de la República, garantizando el ejercicio democrático de los connacionales residentes en Argentina. pic.twitter.com/YoSYlDuyW3 — Consulado General de Colombia en Buenos Aires (@ConsuladoColAR) March 4, 2026 Elecciones en Colombia 2026 Las mesas de votación en Colombia estarán abiertas en todo el país desde las 8:00 a hasta las 16:00 del domingo. Este horario es obligatorio y se aplica tanto para las elecciones legislativas como para las consultas interpartidistas. En estas elecciones, cada ciudadano podrá recibir hasta tres tarjetones: uno para Senado, otro para Cámara de Representantes y uno adicional para las consultas interpartidistas, si decide participar en ellas.

Según lo informado por el Consulado de Colombia en Buenos Aires, los residentes colombianos en la Argentina podrán emitir su voto hasta este sábado en el puesto principal del mismo edificio diplomático, ubicado en Carlos Pellegrini 1135. El domingo se habilitarán tres puestos secundarios en distintas ciudades: uno en la la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, otro en el edificio de la Municipalidad de Mendoza y uno más en el Centro de Atención a Personas Migrantes y Refugiadas de la Municipalidad de Córdoba.

Como medida de seguridad inédita, la Registraduría publicará, por primera vez, todas las actas E-14 para que las fuerzas políticas verifiquen la exactitud del escrutinio. Se presume que se desplegarán 860.000 jurados y los tres millones de testigos distribuidos en las 125.000 mesas de votación.

