Elecciones en EEUU: a dos semanas de la votación, qué arrojan las últimas encuestas

Qué dicen las encuestas sobre Kamala Harris y Donald Trump

Otro de los sondeos que arrojó a una Harris con ventaja fue el promedio de 10 días de The Guardian, al 19 de octubre, que la muestra a 48%, contra un 47% de Donald Trump. La demócrata también aventaja al republicano por un punto en el informe de Redfield & Wilton Strategies (47% vs. 46%) y por dos puntos en el de The Bullfinch Group (48% vs. 46%).